Jak przedłużyć czas odbioru paczki w Paczkomacie? Dzięki InPost Mobile

Jest drobne "ale".

Jak przedłużyć czas odbioru paczki w Paczkomacie?

InPost co rusz zaskakuje praktycznymi innowacjami w zakresie działania Paczkomatów. Mniej więcej w połowie czerwca przybliżaliśmy Wam na przykład nowy sposób nadawania przesyłek - bez etykiety , wprost z aplikacji InPost Mobile. Polska firma tym razem postanowiła umożliwić przedłużanie odbioru paczek z Paczkomatów. Od teraz zrobicie to z poziomu rzeczonej apki.Jeśli wypadło Ci coś pilnego i nie zdążysz odebrać paczki z Paczkomatu, nie stresuj się. Możesz przedłużyć termin odbioru przesyłki o kolejne 24 godziny. Zła wiadomość jest taka, że dodatkowa opłata wynosi 7,99 złotych. Dobra polega na tym, że da się to zrobić szybko, wygodnie bezproblemowo. Jak?W aplikacji InPost Mobile w szczegółach przesyłki oraz na liście śledzenia pojawi się żółty przycisk Przedłuż. Będzie widoczny na 12 godzin przed upływem terminu odbioru przesyłki lub 24 godziny w przypadku punktów InPost z ograniczonymi godzinami otwarcia.Kliknij na przycisk Przedłuż, wybierz metodę płatności i opłać usługę.Gotowe! Masz dodatkowe 24 godziny na odbiór paczki.Aplikacja InPost Mobile jest dostępna na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS. InPost Mobile na Androida pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy oprogramowania, natomiast wariant na iOS znajdziesz w AppStore. Wystarczy kliknąć na poniższe odnośniki, aby wgrać narzędzie na swój smartfon lub tablet.Źródło: InPost