Dysk Google: słuchanie nagrań dźwiękowych będzie przyjemniejsze

Nadchodzą nowe funkcje.

Dysk Google pozwoli dostosować prędkość nagrań dźwiękowych

Źródło: Android Police

Dysk Google to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych usług, która pozwala na przechowywanie treści w chmurze i zarządzanie nimi. Bez problemu więc z jej poziomu uruchomimy nie tylko dokument, ale także zdjęcia, pliki wideo czy nagrania dźwiękowe. Z tymi ostatnimi był jednak do tej pory niemały problem.Wiele dobrych rzeczy można powiedzieć o Dysku Google , ale na pewno nie to, iż posiada przystępny i bogaty w funkcje odtwarzacz multimedialny. Ogranicza się on do przycisku odtwarzania czy zatrzymania. Jak się jednak okazuje, już niedługo element ten przejdzie niemałą rewolucję. Technologiczny gigant zdaje się pracować nad usprawnieniami uprzyjemniającymi słuchanie np. podcastów wewnątrz aplikacji.Redakcja Android Police zauważyła, iż na stronie produktu w Sklepie Play pojawiła się. Wszystko jednak wskazuje na to, że nowość dostępna jest jeszcze dla niewielkiej grupy użytkowników. Większość osób nie widzi jeszcze u siebie możliwości przyspieszenia lub spowolnienia treści.Dostrzeżono na razie notyfikację pozwalającą na wstrzymanie odtwarzanego klipu podczas gdy Dysk Google działa w tle. Co jednak ciekawe –. Możliwe więc, iż funkcja jest na dosyć wczesnym etapie rozwoju. Trudno więc określić kiedy wszyscy będą mieli opcję skorzystania z opisanych dobrodziejstw.Trzeba jednak przyznać, że mogą się one przydać. Zwłaszcza w momencie, gdy otrzymujemy nagrania z jakichś konferencji czy innych dłuższych spotkań. Kontrola prędkości odtwarzania wyda się w takich przypadkach zapewne dosyć zbawienna.Źródło: Android Police / Foto. Google