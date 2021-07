Wiemy, które smartfony Xiaomi dostaną Androida 12 jako pierwsze

Właściciele tych modeli jako pierwsi będą mogli skorzystać z najnowszego systemu.

Mi 11i, Ultra oraz Pro

Mi 11

Mi 10 Ultra oraz Pro

Mi 10

Mi 10T oraz Mi 10T Pro

Redmi K30S Ultra

Kto na pewno nie dostanie Androida 12?

Na jednym z kanałów na Telegramie poświęconych produktom popularnej chińskiej firmy pojawiły się informacje dotyczące rozwojowej wersji Androida 12, która została już udostępniona dla wybranych testerów. Fakt, że urządzenia te zostały wybrane do testów oznacza, że jako pierwsze otrzymają też finalną edycję systemu.O jakich smartfonach mowa? W tej kwestii raczej nie ma zaskoczeń. Oto lista:Program testów jest przeprowadzany w Chinach, a grupa wybranych użytkowników jest zamknięta, także póki co nie ma co liczyć na przedpremierowe udostępnienie oprogramowania dla chętnych. Od etapu sprawdzania zmian do wypuszczenia publicznej wersji może minąć kilka miesięcy.Lista nie przedstawia też z pewnością wszystkich modeli Xiaomi, które dostaną Androida 12. Finalnie będzie ona dużo dłuższa, choć na pewno nie aż tak długa jak tych, które dostaną nakładkę MIUI 13 W sieci udostępniono też informacje o modelach, które na pewno nie zostaną uaktualnione do tegorocznej edycji systemu Google. Niestety, nie mogą na niego liczyć właściciele całej serii Mi 9, Redmi 9, Redmi 8/Note oraz Mi Note 10. Najświeższe doniesienia przekreślają również szanse dla modelu POCO M2 oraz POCO C3. Oczywiście, wszystkie starsze i tańsze urządzenia od wyżej wymienionych też nie wchodzą w grę.Użytkownicy tych smartfonów od Xiaomi, które nie dostaną aktualizacji do Androida 12, ale będą mogły liczyć na MIUI 13, nie mają jednak raczej czego żałować. Nowa wersja systemu wprowadza bowiem głównie zmiany wizualne i to właśnie ten aspekt jest tym razem najważniejszy. W wypadku nakładki systemowej od Xiaomi nie powinno mieć to kolosalnego znaczenia - producent zwykle stawia na własny design ikon oraz innych elementów systemu.Źródło: Piunikaweb Notebookcheck / fot. tyt. Instalki