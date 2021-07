Microsoft zapowiedział Windows 365 – komputer w chmurze, na abonament

Usługa, która może być rewolucją.

Wycieki się sprawdziły

Komputer spersonalizowany i bezpieczny

Windows 365 – szczegóły i premiera

Wczoraj, podczas konferencji Microsoft Inspire, Microsoft zaprezentował światu zupełnie nową usługę – Windows 365. Jest to usługa, która może odmienić życie użytkowników regularnie korzystających z więcej niż jednego urządzenia. W jej ramach Microsoft udostępni Ci bowiem wirtualną maszynę, z której będziesz mógł skorzystać gdziekolwiek – Twój własny komputer w chmurze.Doniesienia o tym, że Microsoft pracuje nad czymś takim pojawiały się od dawna. Dotychczas usługa była nieoficjalnie znana jednak jako Cloud PC . Teraz mamy potwierdzenie, że ta faktycznie powstaje i już wiemy, że nosi nazwę Windows 365. Sprawdziły się też podejrzenia, że bazuje na platformie Azure i jest zbudowana na bazie Azure Virtual Desktop. Windows 365 to nie system operacyjny, a cały komputer osadzony w chmurze. Dzięki temu, po zalogowaniu, będziesz mógł uzyskać do niego dostęp z niemal dowolnego urządzenia – Mac, iPada, komputera z Linuxem, tableta z Androidem i nie tylko. Aby go używać, będziesz potrzebować jedynie nowoczesnej przeglądarki internetowej.Omawiany wirtualny komputer będziesz mógł rzecz jasna spersonalizować. Wszelkie dobrane przez Ciebie ustawienia i zainstalowane aplikacje będą zapamiętane w chmurze, zatem za każdym razem gdy do Windows 365 będziesz logował się na nowym sprzęcie, nie będziesz musiał absolutnie nic konfigurować.Microsoft chwali się tym, iż Windows 365 będzie rozwiązaniem wyjątkowo bezpiecznym. To dlatego, że wszelkie informacje o nim mają być przechowywane nie na Twojej maszynie, a w chmurze. Zatem, jeśli wylogujesz się z Windows 365, a dane do logowania nie będą zapisane w urządzeniu, nawet jeśli niepowołane osoby uzyskają do niego dostęp, nie będą w stanie z wirtualnej maszyny skorzystać.Początkowo wirtualne maszyny Windows 365 będą pracować pod systemem Windows 10. To zmieni się, gdy zadebiutuje system Windows 11. Użytkownicy będą mogli korzystać z wirtualnych maszyn o różnych konfiguracjach – najtańsza ma oferować jednowątkowy procesor, 2 GB RAM i 64 GB miejsca na dane, a najdroższa ośmiowątkowy procesor, 32 GB RAM oraz 512 GB miejsca na dane.Usługa Windows 365 zadebiutuje już 2 sierpnia bieżącego roku. Korzystanie z niej będzie wiązało się z koniecznością opłaty subskrypcji, której koszt póki co nie jest znany. Microsoft ma ujawnić jej cenę 1 sierpnia, czyli tuż przed premierą.Niestety, przynajmniej początkowo Windows 365 ma być dostępny tylko dla firm i korporacji. Zatem, większość użytkowników nieprędko z niego skorzysta, Z czasem Microsoft planuje poszerzyć jednak dostępność usługi.Źródło: Microsoft , fot. tyt. Microsoft