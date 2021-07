Canal+ Online w końcu na 2 ekranach i bez limitu logowania - tak jak Netflix

Ponad rok temu platforma Canal+ wystartowała ze swoim nowocześniejszym VOD i telewizją na żywo w sieci, czyli Canal+ Online. Wcześniej abonenci znali już usługę nc+ Go będącą integralną częścią telewizji satelitarnej. Jednak Canal+ Online miał nad nią już od startu niewątpliwą przewagę.



Chcesz oglądać Canal+ Online na raz z bliskimi na wielu urządzeniach? Będzie to możliwe już za kilka dni

A teraz plusy jeszcze mocniej się powiększają. Operator platformy Canal+ poinformował o zmianach w sposobie logowania i oglądania jednocześnie treści na wielu odbiornikach w Canal+ Online i nc+ Go, co ma wejść w życie już 19 lipca. nc+ Go ma możliwość aktywacji aplikacji czy zalogowania się w przeglądarce na czterech urządzeniach na raz (w tym jednoczesne sesje na), a limit godzin oglądania jest zależny od pakietu abonamentowego. W pewnych przypadkach niezbędna jest nawet dopłata za dłuższy czas.



Porównanie usług Canal+ Online i nc+ Go / Foto: Canal+



Interfejs Canal+ Online na PC w przeglądarce internetowej / Foto: Instalki.pl



Canal+ udostępnił tabelkę z porównaniem. W zasadzie w każdej kwestii wygrywa usługa Canal+ Online, którą można kupić zupełnie oddzielnie, ale też cieszyć się z niej bez dodatkowych opłat w ramach abonamentu telewizji satelitarnej Canal+. nc+ Go dostępne jest tylko dla abonentów tradycyjnej wersji z dekoderem jako dodatek. Ponad rok temu świeżo po jej wprowadzeniu przetestowaliśmy Canal+ Online. Od tego czasu zmieniło się niewiele, ale pojawiły się chociażby nowe platformy. Niestety do teraz nie wprowadzono dłuższej pamięci nadawanych audycji, ciągle cofanie ramówki danego kanału możliwe jest tylko na mniej niż dobę.



Canal+ Online, czyli połączenie telewizji na żywo w Internecie i serwisu VOD

Dla przypomnienia warto objaśnić, że Canal+ Online pozwala na oglądanie na bieżąco wybranych kanałów telewizyjnych (w zależności od kupionego abonamentu telewizji satelitarnej lub samego Canal+ Online) przez Internet z możliwością cofania o kilka godzin, ale też jest bogatym źródłem materiałów VOD z serialami, filmami, dokumentami czy programami rozrywkowymi. Jeśli mamy wariant z HBO, to z powodzeniem zastąpi osobną subskrypcję HBO Go. Pewnym uzupełnieniem oferty jest wypożyczalnia Premiery Canal+ z dodatkowymi nowymi filmami (choć zdarzają się i nieco starsze tytuły) niedostępnymi normalnie bez dopłaty na platformie.



Interfejs Canal+ Online w smartfonie na Androidzie / Foto: Instalki.pl



Możemy oglądać treści w przeglądarce internetowej (Chrome i inne na silniku Chromium, Firefox, Safari), ale też dzięki aplikacjom na najróżniejsze platformy (Android, Android TV, iOS, iPadOS, tvOS). Co więcej, z telefonu lub tabletu możemy przesyłać obraz na telewizor czy przystawkę smart TV dzięki obsłudze Google Cast i Apple AirPlay.



