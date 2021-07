Google Chrome 94 otrzyma tryb „tylko HTTPS”

Dobre wieści.

Google Chrome jak Firefox

HTTPS w Chrome 93

W Chrome 89 i starszych wersjach po wpisaniu URL w pasku adresu (omniboksie), przeglądarka Google najpierw wysyłała ping do niezabezpieczonej wersji HTTP witryny, zanim przekierowywała użytkowników do wersji HTTPS (bezpiecznej) danej witryny. Już od kwietnia Google Chrome automatycznie ładuje jednak wszystkie adresy URL za pośrednictwem protokołu HTTPS, jeśli to możliwe. Walka o powszechność protokołu HTPPS trwa jednak dalej, a Google właśnie wyjawiło, w jaki sposób zamierza ją kontynuować.Wczoraj, czyli 14 lipca Google podzieliło się Blogu Chromium wpisem, w którym informuje, iż Google Chrome 94 ma otrzymać tryb „tylko HTTPS” (HTPPS-First Mode). Gdy tryb ten będzie uruchomiony, przeglądarka będzie upewniać się, że zawsze łączysz się ze stronami internetowymi za pośrednictwem protokołu HTTPS. Jeśli to nie będzie możliwe i w rezultacie połączysz się z witryną protokołem HTTP, Chrome ma wyświetlać ostrzeżenie o tym, iż narażasz swoją prywatność i bezpieczeństwo.Początkowo użytkownicy Chrome będą musieli włączyć tryb „tylko HTTPS” w przeglądarce ręcznie. Google planuje jednak, by z czasem ten był uruchomiony domyślnie. Podobny tryb – „tryb używania wyłącznie protokołu HTTPS”, jest dostępny w przeglądarce Firefox od czasu aktualizacji o numerze 83, czyli od listopada 2020 roku.Warto dodać, że zanim Chrome 94 zadebiutuje, Google planuje przeprowadzić inny eksperyment związany z protokołem HTTPS. W Chrome 93 firma zamierza zastąpić ikonę kłódki widoczną po lewej stronie omniboksu jeśli użytkownik jest połączony ze stroną za pośrednictwem HTTPS ikoną strzałki skierowanej w dół.