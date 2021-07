Sprawdź, jak często Twój smartfon Xiaomi będzie otrzymywał aktualizacje

Masz smartfon Xiaomi? Przeczytaj.

Harmonogram aktualizacji Xiaomi

Xiaomi udostępniło w sieci swój najnowszy harmonogram aktualizacji zabezpieczeń dla smartfonów wchodzących w skład oferty marek Mi, Redmi i POCO. Harmonogram daje wgląd w to, jak często poszczególne telefony będą otrzymywały łatki zabezpieczeń Androida od Google, wraz z poprawkami dotyczącymi oprogramowania MIUI. Poniższa lista jest długa, ale nie jest kompletna.Rzut oka na poniższą listę pozwoli Ci dowiedzieć się, jak często Twój smartfon Xiaomi, Redmi lub POCO będzie otrzymywał aktualizacje zabezpieczeń. Co ciekawe, Xiaomi na oficjalnej liście nie umieściło wszystkich swoich najnowszych urządzeń. Nie widać na niej chociażby Xiaomi Mi 11 i Mi 11 Pro - Mi 11 Lite 5G i Mi 11 Ultra są natomiast obecnie. Xiaomi wymieniło też smartfony takie jak Mi A3 zarówno w sekcji aktualizacji miesięcznych, jak i kwartalnych, co budzi pewne zamieszanie. Cóż, Xiaomi postępuje po prostu jak... Xiaomi. Przywykliśmy.