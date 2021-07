Facebook od teraz z możliwością wyznaczania ekspertów w grupach

Ważne info dla administratorów.

Ekspert grupy na Facebooku będzie odpowiednio wyróżniony. | Źródło: Facebook

Ekspert grupy – jak go wyznaczyć

Facebook – kolejne nadchodzące nowości

Facebook umożliwi użytkownikom oznaczanie tematów, z którymi są dobrze zaznajomieni, a także automatyczne wysyłanie zaproszeń do grup aktywnym obserwatorom fanpejdżów. | Źródło: Facebook

Aby wyznaczyć eksperta w grupie, której jesteś administratorem, wyświetl listę członków grupy. Następnie kliknij w ikonę trzech kropek obok imienia i nazwiska członka, który ma zostać ekspertem i z wyświetlonego menu wybierz opcję „Dodaj jako eksperta w grupie”. Wybrany przez Ciebie członek grupy zacznie pełnić rolę eksperta, gdy tylko zaakceptuje zaproszenie do jej pełnienia.Co istotne, jeśli zmienisz zdanie, możesz cofnąć zaproszenie do pełnienia funkcji eksperta w grupie, zanim członek je zaakceptuje. Jeśli członek zdąży je zaakceptować, w dowolnym momencie możesz również odebrać mu rolę eksperta.Rzecz jasna, warto mieć na uwadze to, że ekspert wyznaczony przez administratora grupy wcale nie musi być ekspertem od czegokolwiek. W końcu, żaden pracownik Facebooka nie będzie weryfikował jego stanu wiedzy. Nie spodziewaj się zatem, że na przykład w grupie antyszczepionkowców rolę eksperta będzie pełnił lekarz.W tej chwili Facebook testuje też funkcję, która pozwoli użytkownikom listować w ich profilu tematy, w dziedzinie których posiadają obszerną wiedzę – póki co ograniczone do fitnessu i gamingu. Listy te będą mogli wykorzystywać posiadacze fanpejdżów. Jeśli utworzą oni własne grupy, będą mogli zobaczyć listę osób, które polubiły ich fanpejdż, a jednocześnie są ekspertami w konkretnych kwestiach, i zaprosić wybrane z nich do pełnienia roli ekspertów w ich grupach.Wkrótce na Facebooku pojawi się również możliwość automatycznego wysyłania do grup zaproszeń tym osobom, które wykazują dużą aktywność na fanpejdżach należących do tych samych użytkowników. Dodatkowo, Facebook powoli udostępnia na Facebooku nowy typ grup – Streamer Fan Groups – które mają stanowić przestrzeń dla twórców związanych z gamingiem i ich fanów.Źródło: Facebook , fot. tyt. Facebook