Apple Pay z usługą „Kup teraz, zapłać później”

Kiedy zadebiutuje?

Apple Pay i zakupy na raty

Apple Pay Later a Twoja karta płatnicza

Od 19 czerwca 2018 roku użytkownicy urządzeń z serii iPhone, Apple Watch iPad oraz Mac mogą korzystać w Polsce z Apple Pay – systemu płatności mobilnych i cyfrowego portfela stworzonego przez Apple. Z jego pomocą można chociażby dokonywać we wszelkiego rodzaju stacjonarnych sklepach płatności zbliżeniowych, a także zakupów w aplikacjach oraz Internecie. Wygląda na to, że wkrótce zyska on nową funkcję.Jak anonimowe źródła doniosły serwisowi Bloomberg, Apple pracuje nad usługą „Kup teraz, zapłać później”, która ma stać się częścią Apple Pay. Podobno w szeregach Apple jest ona znana w tej chwili jako Apple Pay Later.Na czym usługa „Kup teraz, zapłać później” ma polegać? Jej zamysł przypomina mi to, co oferuje Allegro Pay . Używając jej, posiadacze urządzeń Apple będą mogli odłożyć opłatę za zakup w czasie i rozłożyć ją na raty. Co z odsetkami? Te nie będą naliczane, jeśli użytkownik zdecyduje się podzielić kwotę zakupu na cztery raty, które będzie trzeba opłacać co dwa tygodnie. Taki plan ratalny jest póki co znany w Apple jako „Apple Pay in 4”.Jeżeli użytkownik wybierze plan ratalny „Apple Pay Monthly Installments”, w ramach którego, jak nazwa wskazuje, raty będzie trzeba opłacać co miesiąc przez kilka miesięcy, odsetki będą naliczane. Póki co nie wiadomo, jak duże te będą. Co jednak istotne, podobno w ramach Apple Pay Later możliwe będzie nadpłacanie rat.Dokonując zakupów za pośrednictwem usługi Apple Pay Later, posiadacze urządzeń Apple będą mogli wybrać dowolną kartę debetową czy też kredytową, z pomocą której będą opłacać raty. Przed skorzystaniem z usługi trzeba będzie jednak dokonać weryfikacji z pomocą podania wysłanego za pośrednictwem aplikacji Wallet.Apple Pay Later ma nie wymagać do obsługi usługi karty Apple Card, która notabene nie jest dostępna w Polsce. Pożyczek na jej rzecz ma udzielać jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie – Goldman Sachs.