Dostałeś bana na WhatsApp? Nadchodzi funkcja, która Ci się spodoba

WhatsApp z funkcją dla zbanowanych kont

Źródło: WABetaInfo

WhatsApp ostatnio zyskuje naprawdę interesujące nowości. Nie tak dawno informowaliśmy Was o m.in. wybrania jakości wysyłanego filmu lub zdjęcia . To jednak nie wszystko, czego mogą w najbliższym czasie spodziewać się użytkownicy aplikacji od Facebooka. Nadchodząca funkcja spodoba się osobom, które otrzymały bana.Jak bowiem donosi serwis WABetaInfo, już niedługo. Do tej pory należało przejść przez dosyć żmudny proces nienależący raczej do tych najprzyjemniejszych i najkrótszych. Niedługo całość zostanie usprawniona.Jeśli użytkownik otrzyma bana, to po wejściu do komunikatora powita go wymowna plansza z napisem „To konto nie ma pozwolenia na używanie WhatsAppa”. Poniżej z kolei pojawi się opcja „Poproś o recenzję”. Wtedy też pracownicy z pomocy technicznej przejrzą informacje o koncie oraz urządzeniu w celu sprawdzenia czy regulamin faktycznie został złamany.Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, tooraz przeprosiny od zespołu WhatsApp. Jeśli zaś negatywnie, to ten fakt także nie umknie uwadze użytkownika. Nie da się ukryć, iż mówimy o naprawdę przydatnej funkcjonalności.Nie raz zawiodą algorytmy, a czasami zespół WhatsApp po prostu banuje osoby wykonujące podejrzane akcje. Dlatego też opcja odwołania się od decyzji bezpośrednio z poziomu aplikacji niewątpliwie powinna się spodobać.Nie wiadomo jednak kiedy dokładnie nowość zadebiutuje u wszystkich. Na razie dostrzeżono ją w wersji beta komunikatora na iOS. Należy więc uzbroić się w cierpliwość.Źródło: WABetaInfo / Foto. WhatsApp