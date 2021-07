EuroLinux 8.3 wydany. Teraz pobierzesz go za darmo

Nowa odsłona systemu klasy Enterprise.

Open Core i inne ważne zmiany

EuroLinux 8.3 jest już dostępny w wersji produkcyjnej. Od teraz flagowy produkt firmy EuroLinux będzie udostępniany również za darmo w modelu Open Core. Jak przekazał nam producent, jest to ważny krok w strategii biznesowej firmy, która dotychczas oferowała wyłącznie płatne rozwiązania Open Source.System wprowadza szereg istotnych ulepszeń w stosunku do „siódemki”. Dodane zostały nowe funkcjonalności (np. module streams) oraz możliwość samodzielnego budowania systemu ze źródeł. Użytkownikówszukających oszczędności lub alternatywy powinien ucieszyć fakt, że od wersji 8.3 EuroLinux zachowuje zgodność 1 do 1 z wersjami pakietów RPM amerykańskiego producenta.EuroLinux 8.3 zyskałsystemu operacyjnego z plików źródłowych w infrastrukturze użytkownika. To najwyższy możliwy poziom dostarczania systemu, ponieważ gwarantuje maksymalny poziom bezpieczeństwa i zaufania. Umożliwia także stworzenie własnej wersji Linuksa.