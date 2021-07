Szukasz dobrego programu do obróbki wideo? Pełna wersja VideoProc dostępna za darmo

Łatwa i przyjemna edycja filmów.



VideoProc obsługuje pełną akcelerację sprzętową. Jak podaje producent, pozwala ona na renderowanie naszych nagrań nawet do 47 razy szybciej. Program bez problemu poradzi sobie z obróbką dużych plików 4k/8k/HDR z różnych urządzeń takich jak smartfony, GoPro czy DJI. Program obsługuje kodek HEVC Mov oraz 370 formatów wejściowych i ponad 420 wyjściowych. Program wspiera wszystkie nowoczesne systemy operacyjne jak i nadchodzący wielkimi krokami Windows 11.





Do naszej dyspozycji oddano także szereg funkcji związanych z obróbką wideo. Program pozwala na przycinanie, usuwanie, odszumianie, łączenie podzielonych plików, regulacja rybiego oka, dodawanie efektów i podpisów, obracanie, spowolnienie (10x) i przyspieszanie (16x), poprawianie niezsynchronizowanego audio.







Pobierz program VideoProc za darmo!

By skorzystać z promocji, należy pobrać klucz licencyjny z Get a License to Free Enjoy VideoProc All Features (Support Windows 11)”.







Następnie pobieramy i instalujemy program



Artykuł powstał przy współpracy z firmą Digiarty

Lato to doskonała okazja do kręcenia wakacyjnych filmików. Jednak później te nagrania trzeba jakoś obrobić. Tutaj na pomoc przychodzi właśnie program VideoProc, który ułatwi nam edycję filmów. Domożemy pobrać wersję giveaway, która daje nam dostęp do pełnej wersji programu.