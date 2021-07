WhatsApp udostępnia funkcję „autodestrukcji” zdjęć i wideo użytkownikom iOS

Skorzystasz?

Wcześniej w tym roku doszły nas słuchy o tym, że niebawem WhatsApp ma wzbogacić się o kolejną funkcję zwiększającą prywatność użytkowników – funkcję pozwalającą na „autodestrukcję” zdjęć i filmów wysyłanych za pośrednictwem usługi. W ubiegłym miesiącu Facebook udostępnił ją użytkownikom wydania beta aplikacji przeznaczonej na urządzenia z Androidem. Teraz trafia ona do beta testerów na iOS.Na czym polega funkcja autodestrukcji zdjęć i filmów w aplikacjach WhatsApp? W skrócie, przypomina ona funkcje znane z Messengera i Instagrama – innych usług Facebooka. Pozwala ona użytkownikowi ustawić to, czy materiał w formie zdjęcia czy wideo wysłany na czat ma zostać usunięty po jednorazowym wyświetleniu przez odbiorcę. Aby ją włączyć, wystarczy zaznaczyć specjalną ikonę w menu udostępniania multimediów.Odbiorca multimediów, które mają dokonać „autodestrukcji”, otrzyma je w zamazanej formie. Ich zawartość zostanie wyświetlona dopiero wtedy, gdy rozmówca w nią kliknie. Wyjście z dedykowanego ekranu zaowocuje zniknięciem zdjęcia lub wideo. Jak donosi serwis WABetaInfo, przynajmniej możliwe jest jednak wykonanie zrzutu ekranu takiego materiału. O wykonaniu zrzutu ekranu nadawca nie zostanie powiadomiony.

Funkcja „autodestrukcji” zdjęć i wideo trafiła do beta testerów aplikacji WhatApp w wersji przeznaczonej na urządzenia z systemem iOS. | Źródło: WABetaInfo

Funkcja „autodestrukcji” zdjęć i wideo na iOS

Funkcja „autodestrukcji” multimediów została udostępniona na urządzeniach z systemem iOS w wydaniu beta WhatsAppa o numerze 2.21.140.9. Mogą przetestować je te osoby, które zapisały się do beta testów za pośrednictwem usługi Testflight.Warto wspomnieć, że funkcja „autodestrukcji” zdjęć i filmów niewątpliwie będzie dodatkiem do innej funkcji WhatsApp, z której użytkownicy mogą korzystać od dłuższego czasu. Mowa o funkcji znikających wiadomości, która pozwala wybrać czas, po którym usuwane są treści z dowolnej konwersacji.Kiedy zdjęcia i filmy znikające po pojedynczym wyświetleniu trafią do stabilnego wydania aplikacji WhatsApp? Tego wciąż nie wiemy, ale skoro są one testowane w wydaniach beta i na Androidzie, i na iOS, musi to nastąpić wcześniej niż później.Pamiętaj, że aplikację WhatsApp możesz pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: WABetaInfo , fot. tyt. Canva