Już nie włączysz Menu Start z Windows 10 w Windows 11. I dobrze

Słusznie.

Windows 11 bez Menu Start z Windows 10

Całą masę nowości w Windows 11 internauci postrzegają jako zmiany na lepsze względem systemu Windows 10. Styl Mica , ujednolicone ikony, czy też ogólna szybkość działania są aspektami chwalonymi praktycznie powszechnie. Tak wiele dobrego nie da się niestety powiedzieć chociażby o wciąż niedopracowanym Eksploratorze Plików oraz Menu Start. Do niedawna istniała skuteczna metoda na aktywowanie Menu Start z Windows 10 w Windows 11 . Niestety, Microsoft zablokował często używany trik.Ku rozczarowaniu wielu testerów, Microsoft całkowicie zablokował możliwość powrotu do tradycyjnego Menu Start systemu Windows 10 w najnowszej wersji zapoznawczej Windows 11. Nie jest to wielkim zaskoczeniem, ponieważ możliwość powrotu do normalnego (wyrównanego do lewej) Menu Start była obecna w ramach błędu, który dało się wykorzystać poprzez edycję rejestru. Wraz z udostępnieniem nowej kompilacji Windows 11 22000.65, Microsoft sprawił, że prezentowana przez nas jakiś czas temu zmiana rejestru już nie działała.Postępowanie firmy z Redmondw przypadku wersji zapoznawczej, która służyć ma w końcu temu, aby testerzy zaznajomili się z działaniem nowych elementów interfejsu, a nie wracali do starych.Nie jest jasnym to, czy w ostatecznej wersji systemu Windows 11 Microsoft przywróci opcję przejścia do Menu Start podobnego do tego z systemu Windows 10. Jeśli nie zrobi tego producent systemu, prawdopodobnie możliwość taką zaoferują specjalne programy od innych podmiotów. Skoro istnieje program Start10 , pozwalający przenieść menu Start z Windows 7 do Windows 10, to...Źródło: mat. własny