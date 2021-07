Downgrade z Windows 11 do Windows 10 będzie ograniczony czasowo

Interesujące.

Przywrócenie Windows 10 po aktualizacji do Windows 11

"Po zainstalowaniu ulepszenia do systemu Windows 11 istnieje 10-dniowy okres, w którym można wrócić do systemu Windows 10, zachowując wszystkie dane. Po 10 dniach będziesz musiał wykonać kopię zapasową danych i wykonać "czystą instalację", aby wrócić do systemu Windows 10."

Windows 11 za darmo prawdopodobnie przez rok

Wygląda na to, że firma Microsoft nauczona doświadczeniami z Windows 10 nie będzie przebierać w środkach, aby Windows 11 błyskawicznie znalazł się na jak największej liczbie kompatybilnych komputerów. Gigant z Redmond chce, aby użytkownicy oprogramowania podejmowali swoje decyzje pod dużą presją. Najpierw dowiedzieliśmy się, że bezpłatna aktualizacja do Windows 11 może być ofertą ograniczoną czasowo. Teraz wszystko wskazuje na to, że Microsoft pragnie, aby przywrócenie Windows 10 po aktualizacji do Windows 11 było możliwe jedynie przez krótki czas.Z wersji zapoznawczej systemu Windows 11 od jakiegoś czasu mogą korzystać wszyscy chętni członkowie programu Windows Insider. Wszyscy, których komputery spełniają wymagania sprzętowe Windows 11 - a te do najniższych nie należą. Stabilna wersja systemu trafi do dystrybucji jeszcze w tym roku, zarówno w formie pudełkowej, jak i bezpłatnej aktualizacji dla komputerów z Windows 10. Microsoft zapewnił właśnie, że przywrócenie poprzedniej wersji OS-u po aktualizacji będzie możliwe, ale...Głęboko w dokumentacji nowego oprogramowania widnieje wiele ciekawych informacji, w tym choćby rozróżnienie pomiędzy "aktualizacją", a "ulepszeniem" systemu. W dokumencie umieszczonym na serwerze MSI pada garść interesujących odpowiedz na pytania nurtujące użytkowników komputerów. Czytamy w nim między innymi, że:W dokumencie zawarto także informacje o tym, że system Windows 10 będzie obsługiwany i aktualizowany do października 2025 rok, a być może dłużej, w zależności od tego, jak wyglądało będzie zainteresowanie Windows 11.Windows 11 ma być oferowany jako darmowe ulepszenie przez mniej więcej rok od premiery. Być może system będzie się dało aktywować później, nieoficjalnie. W końcu wciąż da się zainstalować Windows 10 za darmo przy użyciu kluczy ze starszych wersji OS-u - nie jest to droga oficjalnie legalna, ale Microsoft wciąż jej nie zablokował.Źródło: Microsoft