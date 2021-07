TOP 10: Najlepsze programy do masowej zmiany nazw plików

Praktyczne i darmowe.

2. Pfrank

3. Advanced Renamer

4. EF Multi File Renamer

5. Bulk Rename Utility

6. Rename Master

7. Flexible Renamer

8. File Renamer Basic

9. FlashRenamer

10. WildRename

Źródło: mat. własnyNa pierwszy ogień idzie bardzo podstawowa, lekka i niezasobożerna aplikacja ReNamer. Program oferuje wszystkie podstawowe funkcje w postaci dodawania przedrostków, przyrostków, numerowania, zmiany nazwy oraz wielkości znaków. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby za jej pomocą zmieniać nazwy folderów. Docenicie opcję usuwania wolnych miejsc w nazwach plikach lub wybrane znaki. ReName obsługuje etykiety ID3v1, ID3v2, EXIF i OLE. ReNamer jest bajecznie prosty w obsłudze.Źródło: mat. własnyŹródło: mat. własnyPFrank to skrót od Peter's Flexible Renaming Kit. To darmowy program do masowej zmiany nazw plików, dzięki któremu możesz łatwo organizować pliki muzyczne, pliki graficzne lub dowolne inne typy plików. PFrank jest wyposażony w wiele funkcji - niektórych nie znajdziesz w żadnym innym programie do podobnych zastosowań. Piękno tego narzędzia polega na jego elastyczności. Możesz szybko zbudować dowolną sekwencję poleceń zmiany nazwy (nawet kilku różnych), wyświetlić podgląd wszystkich wyników przed wykonaniem czynności, nacisnąć przycisk zmiany nazwy i... gotowe.Źródło: mat. własnyAdvanced Renamer to program do zmiany nazw wielu plików i folderów jednocześnie. Konfigurując metody zmiany nazw, można nimi manipulować na różne sposoby. Narzędzie pozwala w łatwy sposób zmianiać masowo nazwy wielu plików przy użyciu wielu różnych metod. Jest ich aż 14 - pozwalają m.in. na jednoczesną zmianę nazw, atrybutów i znaczników czasu plików. Pliki da się nawet kopiować lub przenosić do nowych lokalizacji na podstawie informacji zawartych w plikach. Przed wykonaniem operacji na plikach można sprawdzić, czy dane wyjściowe będą poprawne, a jeśli dokonasz zmiany nazwy i coś pójdzie nie Twojej myśli, możesz łatwo przywrócić stan sprzed operacji.Źródło: mat. własnyEF Multi File Renamer to wszechstronne narzędzie do łatwego zmieniania nazw wielu plików lub całych katalogów (w tym podfolderów) jednym kliknięciem. Zdania zmiany nazwy mogą być wykonane niezwykle - wystarczy wybrać regułę lub reguły potrzebne do konwersji nazw plików z szerokiego zestawu wstępnie zdefiniowanych reguł, z których każda ma własne zaawansowane ustawienia. Nic nie stoi na przeszkodzie, by połączyć kilka reguł w określonej kolejności. Podgląd w czasie rzeczywistym obrazuje wszelkie zmiany wprowadzone przy zdefiniowanych parametrach, minimalizując ryzyko popełnienia błędów.Źródło: mat. własnyNarzędzie Bulk Rename Utility umożliwia łatwą zmianę nazw plików i całych folderów w oparciu o liczne kryteria. Dodawaj znaczniki daty, czasu, zamieniaj numery, wstawiaj tekst, konwertuj wielkość liter, dodawaj automatyczne numery i wiele więcej. Narzędzie Bulk Rename Utility jest bezpłatne do użytku domowego. Aby korzystać z narzędzia Bulk Rename Utility w ramach firmy lub w celach komercyjnych, wymagana jest licencja komercyjna.Źródło: mat. własnyAlgorytm Rename Master umożliwia dodawanie, usuwanie, zamianę słów czy innych znaków, podział nazw w określonym miejscu lub podmianę całych fraz. Ciekawostką jest to, że Rename Master jest w stanie samodzielnie dobrać nazwę zdjęciom, filmom czy plikom muzycznym na podstawie ich metadanych. Obsługiwany jest nawet mechanizm automatycznej zmiany rozmiaru czcionki.Źródło: mat. własnyFlexible Renamer to aplikacja, której nie trzeba instalować. Darmowe narzędzie do zmiany nazw plików i folderów, pojedynczo lub w dużych partiach, w tym podfolderów jest niezwykle przyjazne w obsłudze. Za jego pomocą zmienisz nazwy plików przy użyciu wielu różnych metod: kopiowania, zastępowania, tłumaczenia, przenoszenia, zmiany kolejności i dołączanie liter, cyfr i znaków w określonych lub losowo generowanych wzorach. Flexible Renamer obsługuje również ciągi Unicode dla wielu języków. Posiada rozbudowane opcje filtrowania w celu wykluczenia lub włączenia elementów do przetwarzania i może modyfikować informacje o plikach lub folderach, takie jak znaczniki czasu i daty.Źródło: mat. własnyFile Renamer Basic może nie tylko zmieniać nazwy, kopiować i przenosić pliki i foldery, ale także skanować miniatury, filtrować pliki według rozszerzeń i edytować przedrostki, przyrostki i inne elementy plików, takie jak dane EXIF ​​i tagi ID3. Jego bogaty zestaw funkcji zawiaduje się z poziomu prostego interfejsu i przeglądarce plików w stylu Eksploratora Windows. Dostępne narzędzia i ustawienia są pogrupowane w celu zapewnienia intuicyjnej i szybkiej pracy narzędzia. Możesz wybierać lub filtrować pliki, używając przedrostków, przyrostków, separatorów, unikalnych parametrów i rozszerzeń. Możesz całkowicie zmienić nazwy plików lub edytować części nazwy pliku za pomocą funkcji wstawiania i usuwania: w tym dodawania na początku nazwy, na końcu lub wstawiania w środku.Źródło: mat. własnyJuż od 1999 roku Flash Renamer jest programem wybieranym przez użytkowników potrzebujących szybkiego i intuicyjnego sposobu na automatyczną zmianę nazw wielu plików. Uwagę zwracają tu funkcje dedykowane porządkowaniu plików muzycznych, a także zdjęć dzięki wsparciu tagów EXIF i ITPC. FlashRenamer jak sugeruje sama nazwa działa błyskawicznie, jest wygodny w obsłudze i to jeden z tych programów, które większości osób jesteśmy w stanie polecić do instalacji w pierwszej kolejności.Źródło: mat. własnyWildRename to aplikacja do masowej zmiany nazwy plików dla użytkowników różnych systemu Windows. Bardzo prosty interfejs użytkownika pomaga sprawnie wykonywać wiele operacji zmiany nazwy plików pojedynczo lub w partiach. Dzięki apce skonwertujesz nazwy plików na małe/duże, znormalizujesz wielkość liter, dodasz lub usuniesz ciągi znaków z nazw plików, zamienisz ciągi znaków w nazwach plików, używając prostych zamienników lub wyrażeń regularnych, czy też dodasz numerację do swoich danych.Źródło: mat. własny