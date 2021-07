Mica to jeden z najważniejszych elementów Windows 11. Robi różnicę

Wyjątkowy styl Windows 11.

Windows 11 Mica

Windows 11 to cała masa interesujących zmian względem systemu Windows 10 i aby być z wszystkimi na bieżąco, wystarczy czytać uważnie nasz serwis lub... zainstalować na swoim komputerze wersję zapoznawczą Windows 11 . Nowości dzielą się oczywiście na te bardziej i mniej znaczące. Do pierwszej grupy bez wątpienia należy zaznaczyć nowy styl projektowania Mica, który zmienia szatę graficzną interfejsu nie do poznania.Microsoft zarzeka się, że Windows 11 ma na celu być zupełnie nowym projektem, który wprawdzie przypomina dotychczasowe systemy Windows, ale zaoferuje znacznie bardziej uporządkowany i wygładzony interfejs. Jednym z głównych składników tworzących ostateczny efekt wizualny jest styl Mica. Umożliwia on nieaktywnym oknom aplikacji rozmywać się w tle, aby pomóc użytkownikom zachować koncentrację na ich bieżącej aktywności.Mica weryfikuje kolor z tapety i przenosi go na pasek tytułu i inne obszary okien aplikacji - dokładnie tak, jak pokazano na poniższych obrazach. Mica jest zauważalna tylko wtedy, gdy okna są na pierwszym planie. Styl znika w tle, gdy okno jest nieaktywne.