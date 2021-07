Retro tapety udostępnione przez Microsoft. Wyglądają szokująco dobrze

Po prostu WOW.

Domyślne tapety dla systemów Windows na ogół nie są dziełami sztuki. Dopiero opcjonalne propozycje serwowane przez giganta z Redmond potrafią być prawdziwymi perełkami, godnymi ustawienia w roli tła Pulpitu na dłużej. Microsoft udostępnił właśnie paczkę retro tapet, nawiązujących do najpopularniejszych funkcji Windowsa z ostatnich dekad. Nie tylko budzą nostalgię, ale przy tym wyglądają doskonale.Spinacz (Clippy) zaliczyliśmy do jednego z największych niewypałów w historii systemu Windows . Mimo to jest to jeden z bardziej charakterystycznych elementów, jakie pojawiły się w popularnych OS-ach na przestrzeni ostatnich dekad. Pierwsza z tapet została poświęcona wesołemu asystentowi, którego próżno szukać w pakiecie Microsoft 365.wszystkie tapety otworzycie w wysokiej rozdzielczości w nowej karcie - wystarczy klikać na poniższe grafiki lewym przyciskiem myszy.

Źródło: MicrosoftUkładałeś sobie kiedykolwiek pasjansa w Windowsie? Na przestrzeni 31 lat od debiutu w Windows 3.0 robiły to miliony osób z całego świata. Gra trafiła do Galerii Sław Gier Wideo w 2019 roku i pozostaje jedną z najczęściej ogrywanych gier wideo wszech czasów. Solitaire był idealny, gdy potrzebowaliśmy chwili relaksu. Teraz tapeta nawiązująca do Solitaire może przywoływać wspomnienia związane z tą grę.Źródło: MicrosoftIdylla (Bliss) to bez dwóch zdań najpopularniejsza z tapet Microsoftu. Kiedyś poświęciliśmy jej nawet ciekawy wpis . Rastrowa grafika w formacie BMP dołączana do systemu Windows XP i będąca domyślnym tłem pulpitu w stylu Luna prezentuje się zjawiskowo. Od dziś nostalgię może wywoływać także jej odświeżona wersja.Źródło: MicrosoftPaint został wprowadzony do systemów Windows w listopadzie 1985 roku jako część systemu Windows 1.0. Jej następca Paint 3D został wydany dopiero w 2017 roku, ale mimo to oryginalna apka wciąż cieszy się całkiem sporym zainteresowaniem. Poświęcono jej ostatnią z czterech tapet.Źródło: MicrosoftKtóra z powyższych tapet jest Twoim faworytem?Źródło: Microsoft