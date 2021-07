Bomb Club - bombowe zagadki (recenzja gry)

Zaskakująco wciągający tytuł.





Bomb Club – gra z łamigłówkami przestrzennymi

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,59 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Gry logiczne cieszą się sporą popularnością. Nie powinno to dziwić - rozwiązywanie zagadek daje sporo satysfakcji. Dodatkowym atutem tego typu produkcji jest skupienie się na samej zabawie - często nie wymagają ponadprzeciętnie wydajnych urządzeń.Bomb Club to nowy przedstawiciel gatunku. Mamy tu do czynienia z kolorowym tytułem pełnym łamigłówek. Naszym zadaniem jest ustawianie bomb w odpowiednich miejscach, by uruchomić reakcję łańcuchową i doprowadzić do wybuchu wszystkich ładunków znajdujących się na planszy.Zadanie nie jest banalne. Musimy za każdym razem uwzględniać rodzaje dostępnych bomb (każda charakteryzuje się innym zasięgiem itp.) i ograniczenia planszy. Poziom trudności jest optymalny. Wiele poziomów będzie od nas wymagało dłuższego namysłu lub kilku podejść.Minusy? Interfejs mógłby być nieco bardziej przejrzysty, samouczek jest mocno przegadany i brakuje automatycznego przyspieszania wybuchów (konieczne trzymanie przycisku na ekranie). Nie są to jednak kluczowe kwestie.Gra (przynajmniej na razie) nie męczy reklamami i mikropłatnościami. Bomb Club to bardzo dobrze zapowiadająca się produkcja. Nie jest przesadnie skomplikowana, ale zapewnia sporo frajdy.