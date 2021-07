Ta aplikacja sprawdzi, czy Twój smartfon faktycznie jest wodoodporny

I to bez użycia wody.

W sklepie Google Play można znaleźć całe mnóstwo aplikacji. Wiele z nich to gry, ale nie brakuje też aplikacji innego typu – od tych bankowych, przez edytory tekstu, tłumacze, aplikacje zakupowe, aż po przeróżne komunikatory. Można by powiedzieć nawet, że zawiera on aplikacje niemal „od wszystkiego”. Dosłownie. Jak się okazuje, ktoś stworzył i umieścił w nim nawet aplikację, z pomocą której sprawdzisz, czy Twój smartfon rzeczywiście jest wodoodporny – nie wylewając na niego ani kropli wody.Water Resistance Tester, bo tak brzmi nazwa aplikacji, to dzieło niejakiego Raymonda Wanga. Zaprojektowano ją z myślą o tym, aby ta była w stanie stwierdzić, czy zabezpieczenia Twojego telefonu, za sprawą przyznano mu certyfikatlub, wciąż spełniają swoją rolę i chronią urządzenie przed jakimikolwiek cieczami. Zabezpieczenia te potrafią bowiem słabnąć za sprawą upadków lub po prostu w miarę upływu czasu.Pewnie zastanawiasz się, na jakiej zasadzie taka aplikacja ma działać. To bardzo proste. Wykorzystuje ona barometr smartfonu, by mierzyć zmiany ciśnienia wewnątrz smartfonu. Sprytne, nieprawdaż?Aby sprawdzić, czy Twój smartfon nadal jest wodoodporny, wystarczy że pobierzesz aplikację Water Resistance Tester za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem i zainstalujesz ją na swoim smartfonie. Jeśli Twój smartfon znajduje się w ochronnym etui, na wszelki wypadek go z niego wyjmij (gdyż wpływa na odczyty aplikacji), otwórz aplikację, połóż smartfon na płaskiej powierzchni (na przykład na stole), a następnie naciśnij na ekran kciukami zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu testu aplikacja powie Ci, czy plomby zapewniające wodoodporność Twojego smartfonu są nienaruszone.

Aplikacja Water Resistance Tester przetestuje wodoodporność Twojego smartfonu bez użycia wody. | Źródło: Google Play

Rzecz jasna, aby Water Resistance Tester mógł zadziałać na Twoim smartfonie, urządzenie musi posiadać certyfikat IP67 lub IP68 oraz wbudowany barometr. Do działania wymaga też on system Android w wersji 6.0 lub nowszej.Water Resistance Tester jest w pełni darmowy. Zawiera on reklamy, ale aby je usunąć, wystarczy wesprzeć dewelopera drobną kwotą, za pośrednictwem aplikacji. Co istotne, zbiera on całkiem niezłe recenzje, a testy przeprowadzone przez The Verge sugerują, że faktycznie spełnia swoją funkcję tak, jak należy.Water Resistance Tester nie jest pierwszą aplikacją, która sprawdza, czy telefon wciąż jest wodoodporny. Niemniej, poprzednie mogą nie dawać zbyt dokładnych odczytów w przypadku nowszych smartfonów, ponieważ je zabezpiecza się przed wodą nieco inaczej niż urządzenia sprzed kilku lat. Warto mieć to na uwadze.Źródło: The Verge , fot. tyt. Canva