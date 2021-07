Nie tylko filmy. WhatsApp pozwoli wybrać także jakość wysyłanych zdjęć

Brzmi świetnie!

WhatsApp zużyje mniej danych dzięki nowej funkcji

Źrodło: WABetaInfo

WhatsApp to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych komunikatorów na rynku. Pomijając kontrowersje związane ze zmianami w polityce prywatności – z aplikacji wciąż korzystają miliony użytkowników na całym świecie. Nic więc dziwnego, iż Facebook stara się wprowadzać dosyć przydatne funkcjonalności. Do takich niewątpliwie należy ta właśnie odkryta.Nie tak dawno informowaliśmy Was o tym, iż WhatsApp pozwoli na wybranie jakości wysyłanego filmu . W ten sposób konsumenci mogliby zaoszczędzić transfer danych czy po prostu dzielić się nagraniami pomimo słabego internetu. Nie da się ukryć, że opcja może okazać się naprawdę przydatna i pomocna. Co ciekawe, to nie jedyna planowana funkcja z tej kategorii.Jak donosi serwis WABetaInfo, w najnowszej wersji beta komunikatora na Androida odkryto opcję dostosowania jakości wysyłanych zdjęć. Jej interfejs i możliwości preferencji prezentują się identycznie. Użytkownik może wybrać jeden z trzech wariantów:– aplikacja sama sprawdzi jak stabilne jest połączenie internetowe i wybierze najlepszą opcję za człowieka,– zdjęcie zostanie wysłane w najlepszej dostępnej rozdzielczości i jakości,– grafika zostanie odpowiednio skompresowana tak, by jej wysłanie zużyło jak najmniej transferu.Warto oczywiście nadmienić, iż na razie większość użytkowników nie ma dostępu do tejże funkcjonalności. Odkryta została ona dopiero w wersji beta i trudno określić kiedy zespół WhatsApp zdecyduje się na jej powszechne wdrożenie.Źródło: WABetaInfo / Foto. WhatsApp