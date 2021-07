Najlepsze tapety z systemów Windows - subiektywny ranking

Obrazy tła od Microsoftu.



Każdy, kto używał na przestrzeni minionych lat kilku wersji systemu Windows, ma jakieś związane z nimi wspomnienia. Systemy operacyjne Microsoftu kojarzymy przeważnie z dźwiękami, interfejsem lub... tapetami. To właśnie tapety z systemów Windows są przedmiotem niniejszego wpisu. Postanowiłem odświeżyć pamięć niektórych z Was, przypominając wybrane grafiki z poszczególnych wersji OS-ów, które widniały na Pulpitach komputerów. Ułożyłem je w subiektywne zestawienie tapet - od najmniej ciekawych do najciekawszych.



Uwaga: każdy z obrazów możecie pobrać sobie w wysokiej rozdzielczości. Wystarczy kliknąć nań lewym przyciskiem myszy, by otworzyć go w pełnym rozmiarze w nowej karcie.



9. Windows 8 - tapeta domyślna



Źródło: Microsoft



Nie wiem jak Wy, ale ja z Windows 8 nie wiążę żadnych pozytywnych wspomnień. Ósemki nie lubiłem i nie korzystałem z niej na swoim głównym komputerze. Pamiętam wyłącznie fatalny interfejs oraz powyższą brzydką tapetę domyślną.



8. Windows Vista - tapeta domyślna



Źródło: Microsoft Każdy, kto używał na przestrzeni minionych lat kilku wersji systemu Windows, ma jakieś związane z nimi wspomnienia. Systemy operacyjne Microsoftu kojarzymy przeważnie z dźwiękami, interfejsem lub... tapetami. To właśnie tapety z systemów Windows są przedmiotem niniejszego wpisu. Postanowiłem odświeżyć pamięć niektórych z Was, przypominając wybrane grafiki z poszczególnych wersji OS-ów, które widniały na Pulpitach komputerów. Ułożyłem je w subiektywne zestawienie tapet - od najmniej ciekawych do najciekawszych.każdy z obrazów możecie pobrać sobie w wysokiej rozdzielczości. Wystarczy kliknąć nań lewym przyciskiem myszy, by otworzyć go w pełnym rozmiarze w nowej karcie.Źródło: MicrosoftNie wiem jak Wy, ale ja z Windows 8 nie wiążę żadnych pozytywnych wspomnień. Ósemki nie lubiłem i nie korzystałem z niej na swoim głównym komputerze. Pamiętam wyłącznie fatalny interfejs oraz powyższą brzydką tapetę domyślną.Źródło: Microsoft



Windows Vista to kolejny system, który otwiera większość rankingów najgorszych systemów Microsoftu. Moje prywatne - również. O Windows Vista pamiętam głównie za sprawą tej tapety. Wtedy wyglądała nowocześnie, a dziś? Sami oceńcie, moim zdaniem nie ma "tego czegoś".



7. Windows 10 - tapeta domyślna



Źródło: Microsoft Windows Vista to kolejny system, który otwiera większość rankingów najgorszych systemów Microsoftu. Moje prywatne - również. O Windows Vista pamiętam głównie za sprawą tej tapety. Wtedy wyglądała nowocześnie, a dziś? Sami oceńcie, moim zdaniem nie ma "tego czegoś".Źródło: Microsoft



Początkowo w



6. Windows 10 - tapeta opcjonalna



Źródło: Microsoft Początkowo w Windows 10 widzieliśmy inną tapetę domyślną, która z czasem została zastąpiona nowocześniejszą. To właśnie nowsza wersja znalazła się na siódmym miejscu mojego zestawienia. Wygląda całkiem świeżo, minimalistycznie i jest po prostu... okej.Źródło: Microsoft



Użytkownikom systemu Windows 10 polecam przejrzeć katalog opcjonalnych tapet Microsoftu. Jest ich cała masa, a jedną z najlepszych spośród tych najłatwiej dostępnych jest powyższy obraz. Ikony umieszczone nań są czytelne, a zdjęcie ma w sobie coś relaksującego.



5. Windows 7 - tapeta domyślna



Źródło: Microsoft Użytkownikom systemu Windows 10 polecam przejrzeć katalog opcjonalnych tapet Microsoftu. Jest ich cała masa, a jedną z najlepszych spośród tych najłatwiej dostępnych jest powyższy obraz. Ikony umieszczone nań są czytelne, a zdjęcie ma w sobie coś relaksującego.Źródło: Microsoft



Z żadnego OS-u nie korzystałem tak długo jak z Windows 7. Lubiłem ten system, a domyślna tapeta jest w mojej ocenie tak urzekająca, że od czasu do czasu ustawiam ją sobie także na komputerze z "dziesiątką". Przyznajcie sami: czy którykolwiek inny system zostawił u Was tak pozytywne wspomnienia?



4. Windows 95 / 98 - Teal



Źródło: Microsoft Z żadnego OS-u nie korzystałem tak długo jak z Windows 7. Lubiłem ten system, a domyślna tapeta jest w mojej ocenie tak urzekająca, że od czasu do czasu ustawiam ją sobie także na komputerze z "dziesiątką". Przyznajcie sami: czy którykolwiek inny system zostawił u Was tak pozytywne wspomnienia?Źródło: Microsoft



Dlaczego jednokolorowe tło z Windows 95/98 jest tak wysoko w tym zestawieniu? Bo do dziś pamiętam to, że ceniłem je za prostotę i funkcjonalność. Dacie wiarę, że bardzo długo nie korzystałem z tapet innych niż jednokolorowe, właśnie ze względu na czytelność umieszczanych na nich ikon? Ciekaw jestem, czy wśród Was są osoby ustawiające sobie na przykład czerń lub inny kolor na tło Pulpitu.



3. Windows 11 - Sunrise



Źródło: Microsoft Dlaczego jednokolorowe tło z Windows 95/98 jest tak wysoko w tym zestawieniu? Bo do dziś pamiętam to, że ceniłem je za prostotę i funkcjonalność. Dacie wiarę, że bardzo długo nie korzystałem z tapet innych niż jednokolorowe, właśnie ze względu na czytelność umieszczanych na nich ikon? Ciekaw jestem, czy wśród Was są osoby ustawiające sobie na przykład czerń lub inny kolor na tło Pulpitu.Źródło: Microsoft



Trudno wybrać najlepszą tapetę z



2. Windows XP - Idylla (Bliss)



Źródło: Microsoft Trudno wybrać najlepszą tapetę z Windows 11 - jest wśród nich wiele genialnych obrazów. Ja po zainstalowaniu "jedenastki" postawiłem na Sunrise. Kryje w sobie spokój, piękno, ma doskonale dobraną paletę kolorów i wygląda fenomenalnie na dużym monitorze.Źródło: Microsoft



Idylla to bez dwóch zdań najpopularniejsza z tapet Microsoftu. Kiedyś poświęciliśmy jej nawet ciekawy



1. Windows 7 RC1



Źródło: Microsoft Idylla to bez dwóch zdań najpopularniejsza z tapet Microsoftu. Kiedyś poświęciliśmy jej nawet ciekawy wpis . Idylla to rastrowa grafika w formacie BMP dołączana do systemu Windows XP i będąca domyślnym tłem pulpitu w stylu Luna. Do dziś wywołuje nostalgię u milionów osób z całego świata. U mnie też.Źródło: Microsoft