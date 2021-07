Tej funkcji użytkownicy Windows 10 chcą w Windows 11

Czy Microsoft posłucha?

Centrum opinii w Windows 11 i umieszczone w nim sugestie użytkowników. | Źródło: mat. własne

„Będziemy nadal rozwijać system Windows 11 i jego funkcje w oparciu o takie opinie, więc bardzo dziękujemy za poświęcenie czasu na przekazanie nam swojego zdania.”

Windows 11 - premiera

Cóż, pasek zadań w Windows 11 jest częstym tematem sugestii w Centrum opinii. Użytkownicy pragną też, aby system obsługiwał inne funkcje znane z Windows 10. Mowa na przykład o możliwości wyświetlania na pasku pomniejszonych ikon czy włączania menedżera zadań po kliknięciu na pasek zadań prawym przyciskiem myszy.Kto wie, Windows 11 wciąż jest w fazie rozwoju i może z czasem Microsoft uzupełni go o brakujące funkcje. Jest na to nadzieja, bowiem na niektóre z wymienionych sugestii firma udzieliła oficjalniej odpowiedzi., pisze w Centrum opinii Jennifer G., inżynier Microsoftu, w odpowiedzi na sugestię dotyczącą przenoszenia paska zadań.Windows 11 najpewniej zadebiutuje na rynku jesienią tego roku – w październiku lub listopadzie. Posiadacze legalnej kopii Windows 10 (a być może nawet Windows 7 i Windows 8.1) będą mogli za darmo zaktualizować swój system do najnowszej wersji. Warto z tej opcji skorzystać, bowiem Windows 11 to system prezentujący się nowocześniej i oferujący zdecydowanie większą wydajność niż Windows 10.Źródło: mat. własne, fot. tyt. mat. własne