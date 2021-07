W Chinach smartfony pilnują, by dzieci nie grały na nich w nocy

Rok 1984 coraz bliżej.

Niewielu zdaje sobie z tego sprawę, ale istnieją kraje na świecie, gdzie młodzież reprezentująca wybrane grupy wiekowe nie może po określonej godzinie korzystać z komputera lub robić to w limitowanym wymiarze. Właśnie dowiedzieliśmy się, że Tencent, największa chińska firma technologiczna, wykorzystuje technologię rozpoznawania twarzy celem uniemożliwienia dzieciom oddawania się wirtualnej rozgrywce w godzinach nocnych. Jak to działa?We swoim najnowszym komunikacie prasowym firma Tencent ogłosiła, że nowa technologia będzie wymagała od graczy potwierdzenia swojej tożsamości za pomocą algorytmu rozpoznawania twarzy. Tylko w ten sposób będą mogli grać w gry mobilne po godzinie 22:00. To jeden z kroków, jakie podejmują chińskie firmy, aby dostosować się do ciągle zaostrzanych w Chinach przepisów dotyczących tego, kiedy i jak nieletni ludzie grają w gry.Technologia działa w dość prosty sposób. Jeśli dzieci poniżej 18 roku życia spróbują zagrać w grę po godzinie 22:00 lub przed 8 rano, będą musiały przejść odpowiednią procedurę, w ramach której wykorzystany zostanie aparat smartfona do weryfikacji ich tożsamości i wieku. Dodatkowy środek ma na celu powstrzymanie dzieci, które z łatwością omijały poprzednie metody blokowania wieku, aby egzekwować coraz surowsze chińskie przepisy dotyczące aktywności najmłodszych w grach.

Chiny walczą z uzależnieniem dzieci od gier

Po gry mobilne sięgają coraz młodsi gracze. Dzieci łatwo uzależniają się od smartfonów, podobnie jak dorośli. | Źródło: Canva ProDo tej pory opisywana tu funkcja została aktywowana w 60 grach mobilnych Tencent, w tym Honor of Kings i Game for Peace, ale z czasem zostanie ona wprowadzona do większej liczby gier mobilnych od Tencent.W 2019 roku w Chinach rząd wydał zestaw ograniczeń, które nakazywały chińskim firmom zajmującym się grami wdrażanie systemów weryfikacji tożsamości graczy, a także limitów czasu, przez jaki dzieci mogą grać i ile mogą wydać na mikropłatności. Chiński rząd uważa, że przepisy ograniczają uzależnienie od gier w Chinach, gdzie gry mobilne oraz komputerowe są niezwykle popularne.Obrońcy prywatności obawiają się, że zebrane dane mogą zostać wykorzystane do innych celów, takich jak chociażby chiński system oceny obywateli , w którym Chińczycy mogą zostać ukarani za różne zachowania uznane przez rząd za nieodpowiednie, takie jak niewłaściwe sortowanie śmieci.Chińskie prawo stanowi ogromny dylemat moralny dla programistów spoza Chin, którzy muszą lub będą musieli wdrożyć te systemy w swoich grach. W 2019 roku Riot Games znalazło się w ogniu krytyki po tym, jak zostało zmuszone do wdrożenia środków antyuzależnieniowych w chińskiej wersji League of Legends. Chińska wersja League of Legends nie korzysta wciąż z omawianego tutaj systemu rozpoznawania twarzy — ale prawdopodobnie zostanie on za jakiś czas dodany.Źródło: Tencent