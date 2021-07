Windows 7 nie zaktualizujesz bezpośrednio do Windows 11

Microsoft wymaga czystej instalacji.

Aktualizacja Windows 7 do Windows 11?

„Większość urządzeń obecnie dostępnych w sprzedaży można będzie ulepszyć do Windows 11. Użytkownik będzie miał możliwość dokonania bezpośredniej aktualizacji, czystej instalacji lub reinstalacji w celu przeniesienia się na Windows 11. W przypadku urządzeń z systemem Windows 7, które spełniają wymagania sprzętowe, by przejść bezpośrednio do Windows 11 trzeba będzie skorzystać z czystej instalacji lub reinstalacji.”

Decyzja, z którą nie warto zwlekać

Windows 7 nie jest wspierany już od 14 stycznia 2014 roku. Mimo to wciąż ma on znaczące udziały na rynku. Głównie korzystają z niego korporacje, które z różnych powodów dotychczas nie dokonały przesiadki na nowszy system i biorą udział w tak zwanym ESU (ang. Extended Security Updates), czyli programie rozszerzonej aktualizacji zabezpieczeń. Rzecz jasna, nie brakuje i użytkowników domowych, którzy nie potrafią się z Windowsem 7 rozstać. Wkrótce wszyscy posiadacze legalnej kopii Windows 7 będą mogli przesiąść się na Windows 11 , ale jak się okazuje, nie będzie to takie łatwe.Gdy na komputerze z Windows 10 instalator (czyli usługa Windows Update) aktualizuje system do Windows 11, ten po prostu nadpisuje pliki systemowe – jakiekolwiek dane użytkownika nie są wówczas usuwane. Tymczasem, aby dokonać instalacji Windows 11 na komputerze z Windows 7, trzeba będzie sformatować dysk systemowy. W celu zachowania potrzebnych plików niezbędne będzie wtedy zatem wykonanie kopii zapasowej., informuje Microsoft.Microsoft tłumaczy opisaną powyżej konieczność ograniczeniami architekturalnymi systemu Windows 7. Sprawa jest jednak o tyle ciekawa, że przecież Windows 7 można było aktualizować bezpośrednio do Windows 10.Niestety, wygląda na to, że wszelkie przedsiębiorstwa, które zechcą zaktualizować systemy na swoich komputerach z Windows 7 do Windows 11, będą musiały się do tego porządnie przygotować. Niemniej, tej przesiadki zdecydowanie powinny dokonać, i to jak najszybciej. Mimo starań, który Microsoft dokłada w ramach programu rozszerzonej aktualizacji zabezpieczeń, poziom bezpieczeństwa Windows 7 nieustannie spada.Oczywiście, przesiadka na nowszy system nie rozwiąże wszystkich problemów firm, ale dzięki niej te będą przynajmniej w mniejszym stopniu narażone na wszelkiego rodzaju cyberataki. Warto wspomnieć też o tym, że starsze wersje aplikacji, które działają między innymi na Windows 7, mają działać też na Windows 11, o czym zapewnia Microsoft.Źródło: Microsoft, fot. tyt. mat. własne