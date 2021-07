Dlaczego nikt nie mówi o tym wymogu Windows 11? To spory problem

Jestem w kropce.

Windows 11 wymaga GPT zamiast MBR

Gdy świat obiegła informacja o minimalnych wymaganiach Windows 11 pojawiły się ogromne kontrowersje. O ile bowiem nowy wymóg 4 GB RAM w Windows 11 w miejsce 2 GB RAM w przypadku Windows 10 nikogo nie bulwersował, to wymagania związane ze wspieranymi procesorami, technologią TPM lub UEFI już tak. Nikt jednak nie wspomniał, że kolosalnym utrudnieniem przy sprawnej aktualizacji Windows 10 do Windows 11 - czytaj: takiej bez utraty danych - będzie inny czynnik, z którym sam dość brutalnie się zderzyłem.Na etapie konfigurowania nowego dysku twardego lub instalowania na nim systemu każdy użytkownik stoi przed wyborem. System Windows prosi o wybór jednego z dwóch jego formatów:(Master Boot Record) oraz(GUID Partition Table). Powyższe mówią niewiele nie tylko większości konsumentów z nikłą wiedzą techniczną, ale także wielu świadomym użytkownikom. W telegraficznym skrócie: MBR to technologia starsza, choć wciąż powszechnie używana, a GPT - nowsza, mniej rozpowszechniona.Przede wszystkim MBR ogranicza użytkownika do stworzenia w obrębie dysku maksymalnie czterech partycji głównych o pojemności do 2 TB. GPT z kolei pozwala tworzyć dowolną liczbę partycji o maksymalnym rozmiarze 256 TB każda. Dlaczego o tym wszystkim mówię?Cała masa użytkowników, którzy próbowali zainstalować Windows 11 Insider Preview lub będzie próbowała zaktualizować Windows 10 do Windows 11 zderzy się z tym oto komunikatem: