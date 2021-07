Zainstalowałam Windows 11. Panel sterowania nadal mnie prześladuje

Dlaczego? Dobre pytanie.

Mimo że systemy Windows od ponad ośmiu lat posiadają aplikację Ustawienia, która przejęła wiele funkcji Panelu sterowania, Panel sterowania wciąż nie znika z oprogramowania Microsoftu. Jak się okazuje, o dziwo jest on też częścią systemu Windows 11, o czym przekonałam się testując jego deweloperskie wydanie.Aplikacjazadebiutowała po raz pierwszy w systemie Windows 8, podczas gdy Panel sterowania pamięta czasy Windowsa 1.0. Gdy aplikacja Ustawienia ujrzała światło dzienne, Microsoft zapowiedział, że Panel sterowania będzie częścią jego oprogramowania, dopóki „aplikacja Ustawienia nie zostanie rozwinięta”. Jednak zamiast przenieść wiele funkcji zdo Ustawień na raz, w jednej aktualizacji, firma przenosiła po kilka funkcji rok po roku. Niestety, końca tego procesu nie widać, co nie ma zbyt wiele sensu.Windows 11 wprowadza względem Windowsa 10 wiele ulepszeń i usprawnień – pod względem oprawy wizualnej, funkcjonalności, wydajności, i nie tylko. Opracowanie nowego systemu mogło być też jednak świetną okazją na ostateczne pożegnanie Panelu sterowania. Tej okazji Microsoft nie wykorzystał.W Windows 11 Panel sterowania nie dość, że wciąż istnieje, to jest niezbędny do tego, by zmienić w systemie pewne zaawansowane ustawienia. Mowa na przykład o ustawieniach związanych z opcjami zasilania.

Opcje zasilenia w Panelu sterowania w Windows 11. | Źródło: mat. własne

Zawansowane ustawienia sieci w aplikacji Ustawienia w Windows 11. | Źródło: mat. własne

Ustawienia pamięci aplikacji Ustawienia w Windows 11. | Źródło: mat. własne

Panel sterowania musi odejść w niepamięć

Na szczęście, w Windows 11 użytkownik będzie musiał zaglądać do Panelu sterowania jeszcze rzadziej niż w Windows 10. Nowy system pozwala już bowiem na zarządzanie kartami sieciowymi z poziomu aplikacji Ustawienia. Wystarczy przejść w niej do zakładki „Sieć i internet”, a potem do „Zaawansowanych ustawień sieci”. Jak widać na poniższym zrzucie ekranu, aplikacja Ustawienia pozwala już na wyłączanie i włączanie kart sieciowych. Wcześniej ta funkcja była zarezerwowana dla Panelu sterowania.W Windows 11 jeszcze kilka innych obszarów aplikacji Ustawienia zostało przeprojektowanych i zyskało nowe funkcje. Mowa na przykład o opcjach związanych z pamięcią, które teraz pozwalają chociażby szybko zwolnić miejsce na dyskach poprzez automatyczne wykrycie i usunięcie starych i nieużywanych plików.Jak długo będziemy musieli jeszcze czekać na zniknięcie z systemów operacyjnych Microsoftu Panelu sterowania? Kto wie, biorąc pod uwagę to, jak bardzo gigantowi z Redmond nie śpieszy się z przenoszeniem jego funkcji do aplikacji Ustawienia.Niezależnie od tego jak wielu miłośników Panel sterowania posiada, jedno jest pewne – w końcu musi on zniknąć. To dlatego, że po prostu wprowadza on na komputerze niepotrzebny bałagan. Mam nadzieję, że niebawem Microsoft pójdzie po rozum do głowy i na dobre pozbędzie się tego reliktu przeszłości.Źródło: mat. własne, fot. tyt. mat. własne