Jak sprawdzić zgodność z Windows 11 po wycofaniu PC Health Check? Polecamy zamienniki

Oficjalne obecnie wycofane narzędzie Microsoftu nie poda istotnych szczegółów / Foto: Instalki.pl

WhyNotWin11, ReadySunValley i Checkit zamiast Microsoft PC Health Check

Nie mogąc już pobrać PC Health Check z oficjalnego źródła Microsoftu, ale wciąż chcąc użyć go do sprawdzenia naszej maszyny, nie mamy odciętej do końca drogi. Program. Choć z racji jego nie do końca zadowalającego działania, można użyć też konkurencyjnych narzędzi.Jednym z nich, w dodatku wcześniej przez nas wspominanym, jest stworzony przez Roberta C. Maehla i umieszczony na GitHubie. Nie wymaga instalacji, wystarczy pobrać archiwum z programem i uruchomić plik wykonywalny exe. Co ciekawe, do działania nie wymaga nawet uprawnień administratora.