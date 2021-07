Windows 10 21H2 dla wszystkich, Windows 11 dla wybranych

Taki los użytkowników.

Windows 10 21H2 z nowymi funkcjami

Ku mojemu dość dużemu zaskoczeniu (i chyba nie tylko mojemu), Microsoft po raz kolejny podzieli grono użytkowników systemu Windows. Pomimo że Windows 10 miał być "ostatnim Windowsem", firma z Redmond zapowiedziała jakiś czas temu premierę Windows 11 . Niestety, rzut oka w minimalne wymagania Windows 11 pokazuje, że z nowego OS-u nie skorzysta każdy chętny posiadacz Windows 10 i nie pomoże w tym wcale fakt, że Windows 11 będzie darmowy dla posiadaczy Windows 10 przez limitowany czas . Swojego rodzaju pocieszeniem dla korzystających z Windows 10 może być to, że oprogramowanie będzie wspierane do 2025 roku i jeszcze w 2021 roku otrzyma "istotną" aktualizację.Wiele osób uważało, że zapowiadana na październik aktualizacja Windows 10 21H2 to tak naprawdę Windows 11. Nic bardziej mylnego. Podczas gdy na części komputerów będzie można instalować wtedy najnowszy system Microsoftu, większość konsumentów będzie zmuszona zadowolić się poprawką dla Windowsa 10. Microsoft nie ukrywa, że Windows 10 21H2 tworzony jest z myślą o tych, którzy z różnych powodów (głównie dość absurdalnych wymagań sprzętowych) nowego OS-u nie zainstalują.Microsoft ogłosił kontynuowanie wsparcia dla Windows 10 do 2025 roku, ale zmiany pojawiające się w systemie Windows 10 wraz z nowymi aktualizacjami funkcji nie będą tak znaczące, jak miało to miejsce do tej pory. Na przykład wersja 21H2 ma być dostarczana z łącznie kilkoma nowymi funkcjami. Większość budzących spore emocje nowości trafi do Windows 11.Jak się okazuje Windows 10 21H2 zostanie dostarczona zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorstwom w postaci podobnej do aktualizacji z maja tego roku. Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom patch będzie oparty wyłącznie na pakiecie aktywacyjnym, a jego zawartość zapowiada się na uboższą względem tego, co sugerowały doniesienia sprzed jeszcze kilku tygodni. Łatka 21H2 podniesie wersję Windows 10 do build 19044 z wydania 19043.Powszechne wdrożenie systemu Windows 11 ma nastąpić dopiero na początku 2022 roku.Źródło: Microsoft