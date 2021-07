Kradł kody podarunkowe Xbox. Kupił sobie Teslę i posiadłość nad jeziorem

Albo grubo, albo wcale.

Kody podarunkowe Xbox za 10 milionów dolarów

Karta podarunkowa Xbox to ciąg 25 znaków, pozwalających doładować konto Xbox określoną kwotą pieniędzy - można za nie na przykład kupić gry. Bony tego rodzaju sprzedawane są w formie fizycznych lub wirtualnych kart. Jeden z pracowników działu Microsoft Xbox, pełniący swoje obowiązki w Redmond w Stanach Zjednoczonych, odkrył lukę w zabezpieczeniach tychże kart. Programista Wołodymyr Kvashuk znalazł buga, który szybko odmienił jego życie. Najpierw na lepsze, a teraz...Zespół Wołodymyra Kvashuka zajmował się symulacją zakupów w sklepie internetowym Microsoftu, szukając luk w systemie płatności. Oznaczało to dokonywanie wielu udawanych zakupów w sklepie. Gdy Kvashuk dodawał określony produkt (fizyczny lub cyfrowy) do wirtualnego koszyka, używał fałszywej karty kredytowej dostarczonej przez Microsoft, finalizował transakcję i dokumentował wszelkie błędy. System wiedział, że zakup był fałszywy i nie dostarczył urządzenia pod jego drzwi lub na adres e-mail. A przynajmniej tak miało się dziać.Kvashuk szybko znalazł błąd tak oczywisty, że postanowił nie zgłaszać go swoim menedżerom. Zauważył, że za każdym razem, gdy testował zakupy kart podarunkowych, Microsoft Store generował z jakiegoś powodu prawdziwe kody. Ukrainiec mógł dzięki temu generować praktycznie nieograniczoną liczbę kodów, za darmo. Programista zaczął od małych kwot, generując karty Xbox o wartości od 10 do 100 dolarów. Szybko jednak się rozochocił.