To koniec Firefox Lite. Był do niczego, skończył tam, gdzie jego miejsce

Stało się.



Pamiętacie jeszcze szał na wersje "Lite" aplikacji tworzonych z myślą o systemie operacyjnym Android? W pewnym momencie wielu zaawansowanych użytkowników chciało mieć lekkie wydania Facebooka, Messengera lub przeglądarki internetowej na swoim smartfonie. Na fali popularności tychże programów pojawił się między innymi Firefox Lite. Projekt właśnie został uśmiercony i... w sumie to dobrze się stało.



To koniec Firefox Lite

Firefox Lite zadebiutował jeszcze jako Firefox Rocket w 2017 roku. Przeglądarka internetowa rozwijana przez firmę Mozilla miała oferować to, czego każdy oczekiwał od wariantu "lite" tego typu narzędzia. Producent zarzekał się, że apka działa szybko i minimalizuje zużycie danych pakietowych. Początkowo być może nawet tak było, ale kolejne miesiące przynosiły tylko zawód.



W 2020 roku Firefox Lite stał się obiektem niemal powszechnej krytyki ze strony użytkowników. W "lekkiej" aplikacji zagościły... reklamy. Te były wyświetlane w formie powiadomień, a nawet na stronach nowootwartych kart. W obrębie narzędzia próbowano forsować także kontrowersyjne funkcje, zupełnie zbyteczne w programie, którego zasadą działania miała być prędkość działania i minimalne zużycie danych.







Mozilla podała, że kończy rozwój i wsparcie dla swojej przeglądarki Firefox Lite, ponieważ przeprojektowana aplikacja Firefox jest wystarczająco szybka, aby wersja "Lite" stała się zbędna. Użytkownicy nadal mogą korzystać z aplikacji, jednak nie będą otrzymywać żadnych dodatkowych aktualizacji, a apki nie można pobrać na nowo ze Sklepu Play.



Firefox Lite pobrano 5 milionów razy - o połowę mniej niż wersję beta standardowej przeglądarki Firefox.



Ktoś z Was będzie tęsknił?



Źródło: Mozilla