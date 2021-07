Bezpłatna aktualizacja do Windows 11 może być ofertą ograniczoną czasowo

Miej to na uwadze.

Windows 11 bezpłatny przez rok?

„Nie ma określonej daty zakończenia oferty bezpłatnego uaktualnienia kwalifikujących się systemów. Jednak firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zakończenia tej oferty w przyszłości. Zakończenie oferty nie nastąpi wcześniej niż po roku trwania fazy ogólnej dostępności oferty.”

Windows 11 – wymagania sprzętowe

Przez rok od premiery systemu Windows 10 Microsoft pozwalał na dokonanie oficjalnego, legalnego i darmowego ulepszenia systemów Windows 7 i 8.1 do najnowszej wówczas wersji. Od niedawna wiadomo zaś, że podobnie, w niedalekiej przyszłości, Windows 10 będzie można bezpłatnie zaktualizować do zapowiedzianego jakiś czas temu systemu Windows 11. Jak się właśnie okazało, to także prawdopodobnie będzie ofertą ograniczoną czasowo.Póki co Microsoft nie stwierdził definitywnie, że pewnego dnia wyłączy możliwość darmowej aktualizacji systemu Windows 10 do Windows 11. Niemniej, nie wyklucza on możliwości, iż w końcu podejmie taką decyzję., czytamy na stronie Microsoftu.System Windows 11 najpewniej zadebiutuje na rynku jesienią tego roku – w październiku lub listopadzie. Najpewniej już właśnie wtedy będzie on mógł się cieszyć statusem ogólnej dostępności, jednak Microsoft planuje stopniowo udostępniać użytkownikom Windows 10 system Windows 11 aż do połowy 2022 roku.Rzecz jasna, przesiadka na Windows 11 nie jest dla użytkowników Windows 10 obowiązkowa. Nie jest ona też konieczna, jako że Windows 10 ma być wspierany do 2025 roku. To powiedziawszy, naprawdę warto skorzystać z oferty darmowej przesiadki. Dlaczego? Powodów jest wiele, jednak najważniejsze jest to, że Windows 11 wygląda lepiej i nowocześniej, a także, że bije wydajnością Windows 10 na głowę Warto mieć na uwadze fakt, że Twoja maszyna musi spełniać pewne wyznaczone przez Microsoft wymagania sprzętowe, abyś mógł zainstalować na niej system Windows 11. Aby sprawdzić, czy ta je spełnia, skorzystaj z programu PC Health Check https://www.instalki.pl/programy/download/Windows/narzedzia_systemowe/PCHealthCheck.html , który pobierzesz z naszej bazy z oprogramowaniem. Po ostatnich poprawkach pracuje on w pełni poprawnie.Źródło: Microsoft , fot. tyt. Microsoft