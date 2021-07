Algorytm TikToka nie stanowi już tajemnicy. Został sprzedany

Co to zmienia?

TikTok sprzedaje swój algorytm. To źle?

Źródło: ByteDance

TikTok to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych platform społecznościowych. Za jej sukcesem stoi nie tylko przystępny format filmów oraz prostota ich tworzenia, ale także specjalny algorytm, który dobiera treści pod to, co nam się podoba. Jak się okazuje, już niedługo z jego dobrodziejstw skorzystają także inne usługi.Korzystam z TikToka od ponad roku i muszę przyznać, iż tamtejszy algorytm bywa niekiedy nawet niepokojący. Materiały wideo dobierane są z zaskakującą precyzją, przez co na stronie głównej tak naprawdę pojawia mi się tylko to, co ma szansę przypaść mi do gustu. Oczywiście zdarzają się wpadki, ale i tak sztuczna inteligencja od ByteDance robi wrażenie.Chińska korporacja najwidoczniej chce na swoim dziele zarobić. Jak wynika z raportu Financial Times, otworzono. Zajmować ma się on sprzedażą rozwiązań firmy – czyli głównie zaawansowanym algorytmem rekomendacji. Na oficjalnej stronie internetowej odnaleźć możemy nawet już pierwszych klientów – amerykańską aplikację modową Goat, singapurską stronę turystyczną WeGo czy indyjską platformę gier GamesApp.pod konkretną grupę odbiorców. To raczej oczywista kwestia. ByteDance posiada w swojej ofercie także kilka innych produktów – m.in. system automatycznego tłumaczenia mowy i tekstu czy narzędzia do analizy danych.Sprzedaż algorytmu TikToka może mieć swoje dalekosiężne skutki – pozytywne, jak i negatywne. Użytkownicy muszą być przygotowani na jeszcze więcej treści nakierowanych konkretnie na nich. W tę stronę zmierza Internet i raczej nic się w tej kwestii w najbliższym czasie nie zmieni.Źródło: Financial Times (via The Verge ) / Foto. ByteDance