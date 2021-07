Zakupy w Makro bez karty. Aplikacja InPost Fresh do zamawiania jedzenia już działa

Świetne wieści.

InPost Fresh - zakupy z dostawą do domu

"Partnerstwo Makro i InPost, które opiera się na silnych kompetencjach naszej firmy w obszarze najwyższej jakości produktów spożywczych, zaś InPost w dostawie do klienta końcowego – dają podstawę, aby planować szybką i szeroką ekspansję. Klientom oferujemy wysoką jakość dostaw ponad 10 tysięcy produktów"

Firma InPost wraz z siecią sklepów Makro Polska uruchomiły testy nowej platformy do zamawiania produktów spożywczych. Aplikacja InPost Fresh jak na razie działa w Warszawie i umożliwia trzy modele kupna. Najszybszy wariant zakłada dowóz produktów w ciągu zaledwie 60 minut.Aplikacja InPost Fresh została stworzona w oparciu o InPost Mobile, czyli narzędzie cieszące się bazą ok. 7 milionów użytkowników. Rozpoczęte właśnie testy potrwają kilka miesięcy. Po nich przyjdzie pora na rozszerzenie zasięgu na całą Polskę. InPost ma aspirację, by stać się największym ogólnopolskim sklepem online z żywnością, czy jak mawiają ludzie z PR-u: "największym ogólnopolskim żywnościowym".– mówi Dominik Branny, prezes Makro Polska.