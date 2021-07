Te 9 aplikacji kradnie hasła do Facebooka. Lepiej sprawdź, czy masz je na telefonie

Zawierają groźnego trojana.

Z pozoru przydatne i funkcjonalne

PIP Photo

Processing Photo

Rubbish Cleaner

Inwell Fitness

Horoscope Daily

App Lock Keep

Lockit Master

Horoscope Pi

App Lock Manager

Android tak ma

Rosyjscy specjaliści od bezpieczeństwa z firmy Dr.Web opublikowali raport, w którym wymieniono 9 aplikacji na Androida, które kradną dane logowania do Facebooka. Konta ofiar są następnie używane do ataków phishingowych i publikowania linków prowadzących do witryn ze złośliwym oprogramowaniem. W aplikacjach wykryto trojana o oznaczeniu Android.PWS.Facebook.13., który poprzez fałszywy panel logowania rejestruje i wysyła dalej hasło oraz login ofiary.“Po tym, jak ofiara zalogowała się na swoje konto, trojany wykradały też pliki cookie z bieżącej sesji autoryzacyjnej. Były one potem wysłane do cyberprzestępców” - możemy przeczytać w raporcie.Najbardziej niepokojący jest fakt, że niebezpieczne tytuły cieszyły się względnie dużą popularnością, a niektóre nawet miały całkiem dobre oceny w Sklepie Play. W sumie, zostały pobrane ponad 6,5 miliona razy, a najwyżej oceniana aplikacja ma 4,5 na 5 gwiazdek przy 642 opiniach.Wszystkie zdemaskowane aplikacje na pierwszy rzut oka mogły wydawać się atrakcyjnymi pozycjami dla użytkowników szukających funkcjonalnych i praktycznych rozwiązań. Miały estetyczne loga i wiarygodnie wyglądający interfejs, a, jak pokazują oceny użytkowników, niektórzy byli nawet naprawdę zadowoleni z ich działania.Wszystkie tytuły zostały już usunięte ze Sklepu Play, jednak wciąż znajdują się na urządzeniach użytkowników, którzy pobrali je wcześniej. Warto więc przejrzeć listę programów zainstalowanych w smartfonie i sprawdzić, czy nie ma wśród nich:Jeśli znaleźliście na swoim smartfonie którąkolwiek z powyższych aplikacji, usuńcie ją, a następnie czym prędzej zmieńcie hasło do Facebooka.Według Tima Cooka, Android ma 47 razy więcej malware niż iOS . Pomijając już to, czy ta liczba oddaje rzeczywistą różnicę pomiędzy systemami, czy nie, jedno jest pewne: otwartość Androida to miecz obosieczny. Środowisko to jest dużo bardziej zróżnicowane, ale jednocześnie bardziej niebezpieczne, mimo tego, że Google regularnie stara się zaprowadzać w n im porządek Co istotne, Apple, mimo pozornie bardzo surowych kryteriów akceptowania aplikacji w App Store, też nie unika wpadek. Według niedawnego raportu Washington Post, spośród 1000 najpopularniejszych aplikacji w platformie, aż 2 procent okazało się być scamem Źródło: news.drweb.com / fot. tyt. Unsplash / Obi Onyeador