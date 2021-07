Audacity stało się spyware. Lepiej usuń popularny program

Bulwersujące.

Audacity to spyware

Audacity to jeden z najpopularniejszych i cieszących się kolosalną estymą edytorów audio. Wieloplatformowe narzędzie o otwartym kodzie źródłowym wydano 28 maja 2000 roku i od tamtej pory trudno było wytknąć mu jakieś poważne wady. Niestety, po zmianie właściciela dwa miesiące temu aplikacja najpewniej stała się zwykłym spyware. Eksperci z FOSS Post biją na alarm, wzywając do jej pilnego odinstalowania.Słynny program do obróbki został przejęty przez firmę o nazwie Muse Group dwa miesiące temu. Ta sama firma ma w swoim portfolio inne projekty, takie jak Ultimate Guitar (Słynna strona dla miłośników gitary) i MuseScore (oprogramowanie do notacji muzycznej Open Source). Od tamtego czasu Audacity nie ma najlepszej prasy - i nic dziwnego. Muse Group starało się uruchomić w popularnym oprogramowaniu mechanizm do gromadzenia danych i przekazywania ich temu podmiotowi.Zaktualizowana strona polityki prywatności Audacity (zaktualizowana 2 lipca) zawiera informacje o szerokiej gamie mechanizmów gromadzenia danych. Stwierdza na przykład, że może przekazać dowolne dane użytkownika organom nadzoru, którym podlega - a podlega organom w Rosji, USA i europejskiego obszaru gospodarczego.