Kierowco zaktualizuj Mapy Google. Usunięto dwa denerwujące błędy

Mapy Google na iOS z poprawkami błędów

Google rzadko udostępnia dziennik zmian dla poszczególnych aktualizacji Map Google na Androida i iOS, ale najnowsza wersja skierowana na urządzenia Apple zawiera dwa istotne usprawnienia dla użytkowników. Najnowsza wersja Map Google na iOS to 5.72 i jest już dostępna w App Store. Wciąż trwa proces jej dystrybucji, więc jeśli nie otrzymałeś jeszcze aktualizacji, po prostu sprawdź ręcznie nowe wersje.Oficjalny dziennik zmian Map Google 5.72 zawiera tylko ogólniki, a Google twierdzi, że Mapy Google otrzymały "poprawki błędów mające na celu ulepszenie produktu". Ta aktualizacja Map Google koryguje najpewniej nie jedną, ale dwie duże niedogodności zgłaszane przez użytkowników poprzednich kompilacji, a przynajmniej zawiera pewne udoskonalenia nie najlepiej działających funkcji.Przede wszystkim wszystko wskazuje na to, że wyeliminowano bug ze wskaźnikiem trasy. Mapy Google czasami zapominały pokazać na mapie trasę, którą podąża kierowca lub pieszy, co utrudniało ustalenie, w którą stronę należy się kierować. Ta usterka pojawiła się po raz pierwszy w Android Auto, ale Google rozprawiło się już z nią w swoim oprogramowaniu.Co więcej, wygląda na to, że Mapy Google zawierają dodatkowe ulepszenia dla funkcji śledzenia GPS, ponieważ aplikacja nie traci już połączenia z satelitami u części. Zdarzało się to sporadycznie na iPhone'ach, a teraz użytkownicy zgłaszający wcześniej problemy donoszą o tym, że te przestały występować.Aby sprawdzić wersję Map Google, której używasz na iPhonie, uruchom aplikację, dotknij ikony profilu w prawym górnym rogu, przejdź do Ustawień i rozwiń sekcję Informacje, warunki i prywatność.Źródło: Auto Evolution