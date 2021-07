WhatsApp: już niedługo wybierzesz jakość wysyłanych filmów

Przydatna funkcja.





WhatsApp z funkcją dla osób z ograniczonym transferem

Źródło: WABetaInfo

WhatsApp to wciąż jeden z najpopularniejszych komunikatorów. Ostatnio jest wokół niego nieco szumu – głównie za sprawą zmian w polityce prywatności oraz zawirowań z tymi poprawkami związanymi. Mimo to grono użytkowników korzystających z aplikacji wciąż jest ogromne. To właśnie dla nich Facebook przygotowuje naprawdę przydatne nowości.Oprócz wysyłania wiadomości tekstowych lub zdjęć, za pomocą usługi WhatsApp podzielić możemy się ze znajomymi także materiałem wideo. Do tej pory próżno było jednak szukać opcji wyboru jego jakości – a niektóre filmy potrafią naprawdę sporo ważyć. Jak się jednak okazuje, platforma niedługo wzbogaci się o świetną funkcję.Według serwisu WABetaInfo, w wersji testowej komunikatora pojawiła się możliwość zadecydowania. Co prawda nie mówimy tu o rozbudowanych opcjach konfiguracji, lecz tego typu nowość niewątpliwie spodoba się części użytkownikom.Komu szczególnie? Przede wszystkim tym mającym ograniczony transfer danych, kiepskie połączenie internetowe lub chwilowe problemy z zasięgiem. Możliwość „zmniejszenia” filmu z pewnością przypadnie im do gustu. Trudno jednak na ten moment wskazać kiedy (i czy w ogóle) opisana opcja trafi do wszystkich konsumentów.Na razie dostęp do niej ma niewielka grupa osób, więc pozostaje wyłącznie uzbrojenie się w cierpliwość i oczekiwanie na kolejne informacje dotyczące funkcji.Źródło: WABetaInfo / Foto. WhatsApp