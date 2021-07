Jak włączyć Eksplorator plików z Windows 10 na Windows 11?

Weź sprawy w swoje ręce.

Jak włączyć Eksplorator Plików z Windows 10 w Windows 11?

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Wiele rzeczy w systemie Windows 11 może się podobać. Nieco szybsze działanie niektórych gier i aplikacji oraz przeprojektowany interfejs z miejsca zwrócą uwagę uważnych obserwatorów. Niestety, nie wszystkie elementy UI są jeszcze dopracowane, a jednym z najczęściej krytykowanych jest nowy Eksplorator Plików. Na szczęście istnieje metoda na to, aby w testowej wersji Windows 11 korzystać z Eksploratora Plików z Windowsa 10. Wymaga ona drobnej zmiany w rejestrze systemu.Wciśnij klawisze Win + R, wpiszi uruchomPrzejdź do kluczaKliknij lewym przyciskiem myszy na folder po lewej, a później prawym przyciskiem myszy w obrębie wolnej przestrzeni w okienku po prawej stronie. Z listy wybierz "Nowy" -> "Wartość DWORD (32-bitowa)".Zmień nazwę utworzonej wartości naKliknij dwukrotnie nai zmień wartość naZrestartuj komputer.Twój komputer od teraz będzie wyświetlać Eksplorator Plików znany z Windows 10. Uwaga: niektóre ikony mogą wyglądać inaczej. Kluczową zmianą jest natomiast to, że niezbyt czytelne ikony bez podpisów zostaną zastąpione łatwiejszymi w odczytywaniu elementami UI.Jeśli zechcesz wrócić do nowego Eksploratora Plików z Windows 11, po prostu zmień wartość SeparateProcess na 0 lubklucz SeparateProcess.Źródło: mat. własny