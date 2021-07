Genialna apka do klocków LEGO. Zeskanuj garść klocków, podpowie co zbudować

Imponujące możliwości skanowania klocków Lego i proponowania modeli do budowy

Czekamy na Androidową wersję Brickit: Rebuild your Lego

Klocki LEGO czy innych systemów dają ogromne kreatywne możliwości. Poza budowaniem tego, co znajdziemy w instrukcji dołączonej do zestawów, można stworzyć cokolwiek innego. Ogranicza nas tylko wyobraźnia i nasza kolekcja elementów. Jeśli jednak chcecie zaznać czegoś nowego, albo po prostu klocki jednak was znudziły, świetnie będzie dać szansę aplikacji Brickit: Rebuild your Lego.Przygotowany z myślą o smartfonach i tabletach program Brickit: Rebuild your Lego potrafi zeskanować rozrzucone klocki, nawet ich ogrom, nie trzeba się ograniczać do kilkudziesięciu, a nawet kilkuset. Apka rozpozna wszystkie elementy standardowych zestawów LEGO (nie działa z Technics czy Dupno, a także z konkurencyjnymi firmami) i proponuje konstrukcje, które można z nich zbudować. Jeśli mamy więcej klocków, lista będzie naprawdę pokaźna. Od malutkich samochodzików przez większe budynki czy pojazdy itp.Po wybrani danej konstrukcji, Brickit: Rebuild your Lego pokaże też gdzie wśród kupki elementów znajdują się te potrzebne do budowy i jak mamy wykonać dany model krok po kroku. Dokładność skanowania jest naprawdę imponująca. Co ciekawe, mamy dostęp do oficjalnych zestawów Lego. Możemy też tworzyć naszą kolekcję i zapisywać ją w aplikacji. Jest nawet opcja szukania modeli po numerach czy liniach klocków (np. Lego City, Gwiezdne Wojny).Program jest co prawda bezpłatny, ale Brickit: Rebuild your Lego jest dostępny jedynie dla smartfonów i tabletów Apple z iOS i iPadOS (można ją pobrać z oficjalnego sklepu). Miejmy nadzieję, że aplikacja pojawi się niedługo również na Androidzie. Sam chętnie bym ją wypróbował. Ostatnio po przerwie od czasów dzieciństwa w małym stopniu wróciłem do Lego za sprawą kilku zestawów bazujących na prawdziwych samochodach Audi czy Nissana, ale traktuje je bardziej jako ozdobę na półkę. Może znów zacząłbym budować jak w czasach dzieciństwa? Niestety twórcy zapowiadają jej debiut dopiero jesienią 2022 roku.Źródło: Chip DE / Foto tytułowe: Pixabay