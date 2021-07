Jak włączyć Menu Start z Windows 10 w Windows 11? To proste

Przynajmniej na razie.

Metoda, która wciąż działa

Windows 11 – jak przywrócić menu Start z Windows 10

Windows 11, choć pod pewnymi względami przypomina Windows 10, pod wieloma innymi prezentuje się zgoła inaczej. Jednym z elementów, który w nowym systemie został mocno odmieniony, jest menu Start. Nie dość, że przebudowano je pod względem jego układu, to przesunięto na środek paska zadań. Ta zmiana ma swoich miłośników, ale rzecz jasna znalazły się osoby, które preferują menu Start z Windows 10. Na szczęście dla nich okazuje się, że menu Start z Windows 10 można w Windows 11 włączyć.To, że nowe menu Start w Windows 11 da się zastąpić menu Start z Windows 11 zauważono już, gdy pliki systemu wyciekły do sieci. Teraz, po tym gdy Microsoft pozwolił na testowanie nowego systemu uczestnikom programu Insider , potwierdzono, że trik, który to umożliwia, wciąż działa.Niestety, aby włączyć w Windows 11 menu Start z Windows 10 należy zmodyfikować pewien plik w Edytorze Rejestru, co może pewnych użytkowników odstraszyć. Kto wie, może gdy Windows 11 oficjalnie zadebiutuje, Microsoft pozwoli dokonać tego w inny sposób, ale póki co ten jest jedynym dostępnym.Jeżeli chcesz włączyć w Windows 100 menu Start znane z Windows 10, musisz wykonać następujące kroki:Otwórz Edytor Rejestru.Znajdź w Edytorze Rejestru ścieżkę o następującej treści: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\We wspomnianej lokalizacji dodaj DWORD o nazwie Start_ShowClassicMode (kliknij w obrębie okna prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią opcję z wyświetlonego menu), a następnie ustal jego wartość na 1.Zamknij Edytor Rejestru. Od teraz menu Start w Windows 11 powinno wyglądać jak menu Start w Windows 10.Rzecz jasna, istnieje ryzyko, że przed oficjalnym debiutem systemu Windows 11 Microsoft uniemożliwi stosowanie powyższego sposobu. W tej chwili nie wiadomo bowiem, czy firma w ogóle życzy sobie, aby menu Start w Windows 11 można było zastąpić menu Start z Windows 10. Mam nadzieję, że tak nie będzie.Źródło: Softpedia, fot. tyt. Microsoft