Jak zainstalować Windows 11 na dowolnym komputerze?

Uniwersalna metoda.

Od kilku dni niemal wszyscy chętni mogą zainstalować testową wersję systemu Windows 11. Niemal, bowiem zaktualizowane niedawno minimalne wymagania Windows 11 wcale nie należą do najniższych, a przynajmniej w kwestii listy wspieranych procesorów. Nawet jeśli jesteś już członkiem programu Windows Insider, podczas instalacji możesz ujrzeć komunikat o treści: "Twój komputer nie spełnia minimalnych wymagań sprzętowych systemu Windows 11". Nie przejmuj się. Mamy metodę, dzięki której zainstalujesz Windows 11 na dowolnym komputerze, nawet ze starym procesorem i bez TPM 2.0.Aby zainstalować Windows 11 musisz zostać członkiem programu Windows Insider. Jak to zrobić? Najpierw zarejestruj się tutaj . Dalej postępuj zgodnie z naszymi instrukcjami. Zmiany w rejestrze systemowym wykonujesz na własną odpowiedzialność.Kliknij prawym przyciskiem myszy na Menu Start i wybierz Ustawienia.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsSelfHost\UI\Selection

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup

BypassTPMCheck=dword:00000001

BypassSecureBootCheck=dword:00000001

Źródło: mat. własnyOtwórz sekcję Aktualizacja i zabezpieczenia, a następnie zakładkę "Niejawny program testów systemu Windows".. Połącz swoje konto Microsoft zarejestrowane w programie Windows Insider. Kliknij przycisk "Rozpocznij".Źródło: mat. własnyWybierz właściwy kanał. W przypadku testowania Windows 11 wybierz kanał wersji zapoznawczej.Zrestartuj komputer, gdy zostaniesz o to poproszony.Istnieje duża szansa, że w tym momencie po przejściu do zakładki niejawnego programu testów zobaczysz komunikat "Twój komputer nie spełnia minimalnych wymagań sprzętowych systemu Windows 11. Opcje kanału będą ograniczone".Kliknij na "kanał wersji zapoznawczej" i sprawdź, czy możesz go zmienić na kanał deweloperski.Źródło: mat. własnyWykonaj kopię zapasową rejestru systemu.Kliknij na lupę obok Menu Star, wpisz "regedit" i uruchom Edytor Rejestru.Przejdź do kluczaKliknij dwukrotnie na "UIBranch".Źródło: mat. własnyW polu "dane wartości" wpisz Dev zamiast ReleasePreview.Upewnij się, że wartość "UIContentType" to Mainline, a "UIRing" - External.Zamknij Edytor Rejestru i zrestartuj komputer.Po otwarciu zakładki "Niejawny program testów systemu Windows" widocznym kanałem powinien być kanał deweloperów.Przejdź do zakładki Windows Update i wyszukaj aktualizacje. Windows 11 Insider Preview zacznie się pobierać.Źródło: mat. własnyJeżeli w tym momencie pojawi się informacje dotycząca wymogu TPM 2.0, obejdziesz ją w następujący sposób:Otwórz Edytor Rejestru.Dodaj nowy klucz "LabConfig" w. Stwórz w nim dwa wpisy:Pamiętaj, że jeśli zaczniesz używać kompilacji Windows 11 w wersji zapoznawczej na nieobsługiwanym urządzeniu, musisz przywrócić system Windows 10 w chwili, gdy system Windows 11 będzie ogólnie dostępny, a urządzenie nie będzie w dalszym ciągu spełniało jego wymagań.Źródło: mat. własny