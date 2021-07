Rewolucja na TikToku. Zmiana, na którą czekali użytkownicy

Nowość pojawiła się u wszystkich.



TikTok to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych aplikacji społecznościowych. Użytkownicy publikują za jej pomocą miliony filmów dziennie – do tej pory trwały one maksymalnie 60 sekund. Jak się okazuje, już niedługo wszyscy otrzymają opcję nagrania trzykrotnie dłuższego klipu.



Na TikToku obejrzymy filmy trwające 180 sekund

Jeśli korzystacie z



Trzy minuty – tyle czasu będzie mógł trwać teraz pojedynczy TikTok. Dlaczego w ogóle zdecydowano się na rozszerzenie standardowej długości? Jak wynika ze słów product managera aplikacji:



Twórcy są już dobrze zorientowani w łączeniu wieloczęściowych historii na TikTok (wszyscy znamy to zdanie: „polub i czekaj na część 3”), ale często słyszymy od twórców, że chcieliby więcej czasu na przedstawienie swoich pokazów gotowania, opracowanie samouczków dotyczących urody, edukacji, oraz komediowych historii dzięki kreatywnym narzędziom TikTok. Dzięki dłuższym filmom twórcy będą mieli pole do tworzenia nowych lub rozszerzonych rodzajów treści na TikTok, z zaletami nieco większej przestrzeni.



Jeśli korzystacie z TikToka , to zapewne słyszeliście już o planach wydłużenia maksymalnej długości nagrywanych materiałów. Część twórców otrzymała taką możliwość – wtedy też na ikonach ich profili pojawiała się specjalna korona świadcząca o aktywowanej nowości. Teraz jednak z tego dobrodziejstwa skorzystać już mogą wszyscy. Tak przynajmniej wynika z oświadczenia deweloperów.Dlaczego w ogóle zdecydowano się na rozszerzenie standardowej długości? Jak wynika ze słów product managera aplikacji: