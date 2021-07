Aplikacja Google z odświeżonym interfejsem. Po co?

Nadchodzą zmiany.





Google odświeża interfejs swoich aplikacji

Stary interfejs aplikacji Google | Źródło: wł.

Nowy interfejs aplikacji Google | Źródło: 9to5google

Ostatnio Google ma dziwną obsesję na punkcie zmian interfejsu swoich aplikacji, której nie do końca jestem w stanie zrozumieć. Nie tak dawno przecież mieliśmy do czynienia z „odświeżeniem” Sklepu Play , dzięki któremu utrudniony został proces aktualizacji aplikacji. Jak się okazuje, koncern wprowadza podobne poprawki do swojej „głównej” usługi”.Do aplikacji Google zmierza bowiem kilka funkcjonalności, które mogą nie przypaść do gustu przyzwyczajonym do obecnego interfejsu użytkownikom. O co dokładnie chodzi? Usługa do tej pory wyposażona była w dolny pasek zawierający pięć przycisków – Discover, Przeglądaj, Szukaj, Kolekcje oraz Więcej. Ten ostatni właśnie z niego zniknął.Część użytkowników dostrzegła, iż Google rozpoczęło testy nieco odświeżonego wyglądu interfejsu.– z jego poziomu można było m.in. sprawdzić historię wyszukiwania, ustawić przypomnienia czy przejść do sekcji ustawień. Teraz wszystkie te opcje przeniesione zostały gdzie indziej.Znaleźć je można po kliknięciu w ikonę konta Google umieszczoną w prawym górnym rogu ekranu. Oczywiście część osób można uznać tę zmianę za świetną i bardziej przejrzystą – po części się z tym zgodzę. Po doświadczeniu związanym ze Sklepem Play jestem jednak do tego wszystkiego dosyć sceptycznie nastawiony., więc na razie większość osób nie uświadczy u siebie braku przycisku Więcej. Dokładny termin implementacji również nie jest znany, więc należy uzbroić się w cierpliwość.Źródło: 9to5google / Foto. Google