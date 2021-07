Windows 11 pozbawiony BSOD. Nie zobaczymy słynnego Blue Screen of Death

Zamiast Niebieskiego Ekranu Śmieci, w Windowsie 11 zawitał Czarny Ekran Śmieci

Od ponad 31 lat w razie awarii systemu Windows, jest z nami słynny Blue Screen of Death (BSOD), czyli po polsku Niebieski Ekran Śmieci. Komunikat wyświetlający na niebieskim tle kod błędu na chwilę przed restartem maszyny, może pomóc w ustaleniu przyczyny awarii i często trafnie naprowadza do rozwiązania danego problemu. Microsoft nie raz już zmieniał jego wygląd, ale zdaje się, że Windows 11 otrzyma radykalną zmianę, która wywróci do góry nogami sens nazywania go Niebieskim Ekranem Śmieci.Obecnie Windows 10 w wersjach Insider Preview ma zieloną wersję sławnego Niebieskiego Ekranu Śmieci, ale to nic nadzwyczajnego. Testowe edycje Insider już od 2016 roku mają właśnie specjalnie zmieniony kolor sławnego komunikatu, aby jeszcze mocniej odróżnić błędy kanałów Insider od regularnych wydań systemu. Jednak po wydaniu, kod błędu wcale nie pojawia się na niebieskim tle, a czarnym. Tym samym bardzo możliwe, że czeka nas era Black Screen of Death (skrótowo nic się nie zmieni - BSOD), czyli Czarnego Ekranu Śmieci.