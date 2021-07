Pierwszy Internet Explorer "pożyczył" kod z innej przeglądarki

Zgadniesz z jakiej?

wiele przeglądarek internetowych

Pierwsza wersja IE "pożyczyła" kod Mosaic

"Internet Explorer 2.0 był w zasadzie Spyglass Mosaic, bez zbyt wielu zmian. IE 3.0 był już mocno zmodyfikowany, ale nadal w dużej mierze opierał się na naszym kodzie. IE 4.0 nieco odchodził od pierwowzoru, ale nasz kod wciąż był widoczny – mogliśmy to stwierdzić po obecności pewnych błędów, które były specyficzne dla naszego układu silnika"

Na przestrzeni lat pojawiło się i zniknęło, a funkcje, które kojarzymy z nowoczesnymi przeglądarkami internetowymi, pochodzą z Netscape Navigator, zbudowanego na fundamentach przeglądarki Mosaic. To właśnie z tym rozwiązaniem Internet Explorer ma więcej wspólnego, niż można by przypuszczać.Mówi się, że twórca Internet Explorera, Thomas Reardon, użył kodu źródłowego ze Spyglass Mosaic, licencjonowanej wersji przeglądarki NCSA Mosaic. Pomimo tego, że pochodzi on z NCSA Mosaic, wersja przeglądarki bazująca Spyglass nie używała żadnego fragmentu tego kodu, według kierownika projektu Erica Sinka, który szczegółowo opisał sprawę w swoim poście na blogu.– powiedział Sink.Microsoft porozumiał się w kwestii Spyglass Mozaic w zamian za kwartalną opłatę plus procent przychodów Microsoftu od produktów innych niż Windows. Gigant z Remond próbował uniknąć objętych umową opłat licencyjnych, włączając Internet Explorer 1.5 za darmo do systemu Windows NT, co zakończyło się pozwem i wypłatą 8 milionów dolarów odszkodowania w styczniu 1997 roku.Źródło: Eric Sink