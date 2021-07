Ashampoo Backup 2021 za darmo. Funkcjony program do kopii zapasowych i przywracania plików

Program o wartości 119,99 zł teraz za darmo.

Odbierz darmową wersję Ashampoo Backup 2021

Co oferuje Ashampoo Backup 2021?

Firma Ashampoo postanowiła sprawić niespodziankę wszystkim użytkownikom systemu Windows i udostępnić pełną wersję narzędziazupełnie za darmo. Warto przypomnieć, że regularna cena oprogramowania wynosiAby odebrać pełną wersję Ashampoo Backup 2021 za darmo wystarczy pobrać najnowszy plik instalacyjny . Po zainstalowaniu programu wymagana jest rejestracja - za darmo i bez zobowiązań. Wystarczy podać e-mail i postępować zgodnie z instrukcjami.Ashampoo Backup 2021 to oprogramowanie przydatne w awaryjnych sytuacjach, gdy dysk lub partycja ulegnie uszkodzeniu. Program wykonuje kopie zapasowe i przywraca całe partycje i dyski w zaledwie kilka kliknięć.Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych całych partycji to tylko kilka kliknięć. Wystarczy wskazać partycje, określić miejsce docelowe i gotowe – nie musisz mieć specjalistycznej wiedzy - czytamy na stronie producenta.Warto też wspomnieć, że program obsługuje przyrostowe kopie zapasowe, co oznacza, że dane będą zawsze aktualne. Producent zapewnia, że kopie zapasowe wykonywane są automatycznie w tle bez wpływu na wydajność komputera.