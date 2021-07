Nokia i Huawei łączą siły? Przecieki mówią o fińskim smartfonie z Harmony OS

Takiej współpracy mało kto się spodziewał.

Zainteresowani nie tylko Finowie

Jak podają chińskie media, Harmony OS są też zainteresowani inni duzi gracze z rynku tech. Na pierwszym planie ma być Meizu, które wkrótce podobno zaprezentuje nowego smartfona z HOS. Będzie to jednocześnie pierwszy sprzęt na rynku z tym systemem wyprodukowany nie przez Huaweia.



W przeciekach pojawiają się też takie marki jak: Oppo, Xiaomi czy Vivo. Żadnej z tych trzech nie dotknęły jeszcze poważniej amerykańskie sankcje, jednak w przypadku ich zaostrzenia i ewentualnymi kłopotami ze strony Google, najpewniej Harmony OS będzie pierwszym wyborem.



Przypomnijmy, że Harmony OS to nowy system operacyjny od Huaweia, który zadebiutował na początku tego roku. To środowisko pracujące w oparciu o Androida, jednak całkowicie niezależne od usług Google. W najbliższym czasie aktualizację do niego ma dostać aż



Według doniesień chińskiego IT Home, Nokia pracuje nad smartfonami, które mają pracować pod kontrolą systemu operacyjnego stworzonego przez Huaweia. To o tyle zaskakująca informacja, że do tego momentu Chińczyków nie łączyło z HMD Global zupełnie nic. Nie ma też żadnych przeszkód, żeby ich urządzenia pracowały na Androidzie z pakietem Google.Możliwe, że Harmony OS ma być dla Nokii furtką do chińskiego rynku, gdzie wsparcie Google jest bardziej kłopotem, niż atutem. Nie jest wykluczone, że smartfony sprzedawane poza Chinami będą dalej miały zwykłego Androida.Modele, które mają przetrzeć szlaki, to X60 oraz X60 Pro. Zgodnie z informacjami w przecieku, mają to być urządzenia z wyższej półki, wyposażone w aparaty 200 MP z optyką ZEISS, baterię 6000 mAh oraz maksymalne odświeżanie ekranu na poziomie 144 Hz. Wspomniano też o topowym chipsecie marki Qualcomm.