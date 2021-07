Zwolnij nawet kilkanaście gigabajtów miejsca na dysku C. Wykorzystaj ten trik

Skuteczna metoda.

Jak skasować stare pliki Windows Update?

Czy stare pliki Windows Update można bezpiecznie usuwać?

Brak miejsca na dysku C to problem tak stary, jak stare są komputery. Oczywiście przestrzeni na dane może zabraknąć na dowolnej partycji, ale jakoś tak się jednak utarło, że litera "C" jest domyślną dla partycji, na której instalowany jest system Windows i która "zapycha się" najszybciej. Powód jest prosty. Na przestrzeni wielu miesięcy lub lat korzystania z danego komputera mniej zaawansowani użytkownicy instalują wszystkie programy w domyślnej lokalizacji - właśnie na partycji C. Na domiar złego w tym samym miejscu swoje pliki tymczasowe, instalacyjne i inne zapisuje sobie system Windows. Jak zwolnić miejsce na dysku C?Metod na zwolnienie miejsca na pliki jest wiele i najlepiej zacząć po prostu od odinstalowania zbytecznych aplikacji i przeniesienia części danych na inne partycje (o ile takowymi dysponujecie). Czasami sytuacja jest już tak zła, że nawet te zabiegi nie pomagają. Wtedy pozostaje sięgnąć po trik, o istnieniu którego osoby w mniejszym stopniu zaznajomione z komputerami mogą nie wiedzieć. W Windows 10 pozwala on zwolnić kilka, a czasem nawet kilkanaście gigabajtów miejsca. Jak?Kliknij na lupkę obok Menu Start i wpisz "Panel sterowania". Uruchom go.Wybierz "Narzędzia administracyjne".Z poziomu kolejnej listy wybierz "Oczyszczanie dysku".Wybierz literę partycji, na której zainstalowałeś system operacyjny. Domyślnie jest to partycja "C".Wybierz "Oczyść pliki systemowe" i ponów wybór partycji systemowej.Zaznacz opcję "Windows Update - oczyszczanie".W przypadku mojego komputera prosta w wykonaniu metoda pozwoliła zwolnić aż 8,27 GB przestrzeni na dane. W skrajnych przypadkach wartość ta może być nawet dwukrotnie wyższa! Trik jest efektywny zwłaszcza w przypadku komputerów z szybkimi dyskami SSD o niewielkiej pojemności, rzędu 120 - 512 GB, gdzie każdy gigabajt jest na wagę złota.Z technicznego punktu widzenia kasowane pliki nie są już używane przez system, więc można je bezpiecznie usunąć, jeśli chcesz zwolnić nieco przestrzeni na dane. Należy jednak pamiętać, że usunięcie tych plików oznacza również, że w przypadku konieczności przywrócenia starszej aktualizacji systemu Windows nie będzie to możliwe. Jeśli Twoja obecna wersja systemu Windows działa jak należy, możesz śmiało skasować omawiane tu pliki.Źródło: mat. własny