Opera dla Chromebooków już jest. Producent składa odważną deklarację

Pamiętam doskonale, gdy kupiłem swojego pierwszego i jedynego jak do tej pory Chromebooka. Byłem wtedy w Wielkiej Brytanii i na gwałt potrzebowałem jak najtańszego laptopa do pracy biurowej, z racji przedłużenia się mojego pobytu na Wyspach. Chrome OS spisywał się naprawdę świetnie w połączeniu z szybkim dyskiem SSD, a z urządzenia byłem bardzo zadowolony. Najważniejszą aplikacją Chromebooka była przeglądarka internetowa Google Chrome, stanowiąca niejako punkt wyjścia dla większości działań. Teraz pierwszą na świecie inną niż Chrome przeglądarkę, zoptymalizowaną pod kątem tych urządzeń, zaprezentowała Opera.Opera poinformowała o wydaniu "pierwszej na świecie przeglądarki zoptymalizowanej pod kątem Chromebooków". Opera na Chrome OS została zaprojektowana na bazie wersji androidowej. Aplikacja wprowadza garść funkcji niedostępnych wcześniej na Chrome OS, w tym bezpłatny i nielimitowany VPN, bloker reklam, wbudowane komunikatory, motywy kolorystyczne oraz funkcję blokowania reklam, trackerów i okien dialogowych plików cookie. Na inwestorów i "górników" czeka zintegrowany portfel kryptowalutowy.

"Chromebooki, dzięki przyjaznemu interfejsowi i ekranom dotykowym, są doskonałymi urządzeniami do codziennych zadań. Zdecydowaliśmy, że najwyższy czas, aby ich użytkownicy uzyskali dostęp do alternatywnej przeglądarki z unikalnym zestawem przydatnych funkcji"

– komentuje Stefan Stjernelund, product manager of Opera for Android.Oglądający Netflixa do późnej nocy, nocni czytelnicy, jak i pracoholicy ucieszą się, że Opera dla Chrome OS jest przyjazna dla oczu. Użytkownik może dostosować temperaturę barwową poprzez neutralizację niebieskiego światła, pozwalając tym samym ograniczyć negatywny wpływ przeglądania stron internetowych w nocy.Operę na Chromebooka można synchronizować z innymi przeglądarkami, zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS. Jest to możliwe dzięki funkcji Flow, po przeskanowaniu kodu QR. Flow tworzy osobisty, zaszyfrowany czat, w którym da się robić notatki, przechowywać obrazy i małe pliki, a także zapisywać łącza do późniejszego wykorzystania na dowolnym urządzeniu.Opera na Chrome OS dostępna jest w tym miejscu Źródło: Opera